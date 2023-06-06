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Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile birlikte istediğini alamayan Fenerbahçe, son olarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı hem futbol hem de skor olarak ezici bir sonuç alarak sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu skorun ardından sarı-lacivertli ekip yoğun eleştiriye maruz kaldı. Oynadığı karşılaşmalarda gözleri dolduran 18'lik yıldız futbolcusu Arda Güler'in transfer haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 06.06.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 01:10
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Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe’nin kapısını çalacak...

Süper Lig'de yeni sezona büyük ümitlerle başlayan Fenerbahçe, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

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Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe’nin kapısını çalacak...

Şampiyonluk hasretini 9 seneye çıkartan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası'nın ardından gözle görülür bir performans düşüklüğü yaşadı.

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Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe’nin kapısını çalacak...

Aranın ardından liderlik koltuğunu sarı-kırmızılı ekibe kaptıran Kanarya, bir daha zirveyi devralamamıştı.

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Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe’nin kapısını çalacak...

SIKINTILI GÜNLER BAŞLADI

3-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de sular durulmamaya devam ediyor.

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Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe’nin kapısını çalacak...

Taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un geleceği bilinmezliğini koruyor.