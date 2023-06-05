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Arda Turan’ın kariyeriyle ilgili son gelişme! Teknik direktörlükte ilk sezonuydu…

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finali rövanş maçında Bodrumspor'a uzatma dakikalarında dramatik bir şekilde 2-0 mağlup olan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma şansını elinden kaçırmıştı. İstanbul ekibi ile teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan eski başarılı futbolcu Arda Turan'ın takımın başında kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. İşte, genç çalıştırıcının geleceği hakkındaki detaylar….

Giriş Tarihi: 05.06.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 20:33
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Arda Turan’ın kariyeriyle ilgili son gelişme! Teknik direktörlükte ilk sezonuydu…

Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşıyor.Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.

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Arda Turan’ın kariyeriyle ilgili son gelişme! Teknik direktörlükte ilk sezonuydu…

Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.

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Arda Turan’ın kariyeriyle ilgili son gelişme! Teknik direktörlükte ilk sezonuydu…

Eyüpspor, Arda Turan takımın başına geçmeden önce geride kalan 32 haftada Spor Toto 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyordu.

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Arda Turan’ın kariyeriyle ilgili son gelişme! Teknik direktörlükte ilk sezonuydu…

İstanbul ekibi ile birlikte ligde toplamda 5 maça çıkan genç çalıştırıcı, bu maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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Arda Turan’ın kariyeriyle ilgili son gelişme! Teknik direktörlükte ilk sezonuydu…

Ayrıca Arda Turan toplamda 5 karşılaşmada 1.00 maç başı puan ortalaması yakalayabildi.