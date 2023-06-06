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Galatasaray'da yaprak dökümü! İşte ayrılacak yıldızlar

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Devler Ligi için ön eleme ve play-off maçları oynayacak olan Cimbom'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanırken, diğer yandan takımdan gidecek olan oyuncular da netleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:32
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Galatasaray’da yaprak dökümü! İşte ayrılacak yıldızlar
Süper Lig'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Galatasaray, son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ilk maçtaki gibi yine 3-0 mağlup ederek ligi galibiyetle kapattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da yaprak dökümü! İşte ayrılacak yıldızlar
Bu sezon rekorlar kırarak şampiyon olan Cimbom, tarihindeki 23. lig şampiyonluğunu kazanırken, Okan Buruk da ilk sezonunda şampiyon olmadı başardı.
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Galatasaray’da yaprak dökümü! İşte ayrılacak yıldızlar

DÜNYA İZLEDİ

Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirdikten sonra yaptığı şampiyonluk kutlamaları dünya basınında da geniş yankı buldu. Aslantepe'deki müthiş coşkuya övgüler yağarken Arjantin, İtalya ve Fransa medyası ise İcardi'nin, kutlamaların da yıldızı olduğuna vurgu yaptı.

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Galatasaray’da yaprak dökümü! İşte ayrılacak yıldızlar
F.Bahçe'yi yine farklı yenerek şampiyonluğunu taçlandıran G.Saray, yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım için kolları sıvadı.
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Galatasaray’da yaprak dökümü! İşte ayrılacak yıldızlar

Galatasaray'da özellikle Mauro İcardi için harekete geçen yönetim, aynı zamanda Okan Buruk'un listesine göre adımlarını atarak takımdan gidecek oyuncular için de kararını verdi.

İşte sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer dönemindeki yol haritası: