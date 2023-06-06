Galatasaray'da yaprak dökümü! İşte ayrılacak yıldızlar
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Devler Ligi için ön eleme ve play-off maçları oynayacak olan Cimbom'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanırken, diğer yandan takımdan gidecek olan oyuncular da netleşmeye başladı.
Giriş Tarihi: 06.06.2023
09:32 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
09:32
Süper Lig'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Galatasaray, son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ilk maçtaki gibi yine 3-0 mağlup ederek ligi galibiyetle kapattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon rekorlar kırarak şampiyon olan Cimbom, tarihindeki 23. lig şampiyonluğunu kazanırken, Okan Buruk da ilk sezonunda şampiyon olmadı başardı.
DÜNYA İZLEDİ
Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirdikten sonra yaptığı şampiyonluk kutlamaları dünya basınında da geniş yankı buldu. Aslantepe'deki müthiş coşkuya övgüler yağarken Arjantin, İtalya ve Fransa medyası ise İcardi'nin, kutlamaların da yıldızı olduğuna vurgu yaptı.
F.Bahçe'yi yine farklı yenerek şampiyonluğunu taçlandıran G.Saray, yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım için kolları sıvadı.
Galatasaray'da özellikle Mauro İcardi için harekete geçen yönetim, aynı zamanda Okan Buruk'un listesine göre adımlarını atarak takımdan gidecek oyuncular için de kararını verdi.
İşte sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer dönemindeki yol haritası: