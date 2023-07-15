Fenerbahçe'de gidecekler netleşti! İsmail Kartal hepsinin üstünü çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve kadrosunu Edin Dzeko, Ryan Kent, Szymanski gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşti. İsmail Kartal'ın gerek yabancı sayısını azaltmak gerekse maaş yükünü düşürmek için bazı isimlerin üstünü çizdiği öğrenilirken, 5 futbolcu hakkında "gönderilebilir" raporu verdiği belirtildi. İşte detaylar...