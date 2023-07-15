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Fenerbahçe'de gidecekler netleşti! İsmail Kartal hepsinin üstünü çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve kadrosunu Edin Dzeko, Ryan Kent, Szymanski gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşti. İsmail Kartal'ın gerek yabancı sayısını azaltmak gerekse maaş yükünü düşürmek için bazı isimlerin üstünü çizdiği öğrenilirken, 5 futbolcu hakkında "gönderilebilir" raporu verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.07.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 14:05
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Fenerbahçe’de gidecekler netleşti! İsmail Kartal hepsinin üstünü çizdi

Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra takımı teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, Rusya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’de gidecekler netleşti! İsmail Kartal hepsinin üstünü çizdi

Sarı-lacivertliler transfer dönemine gerek yaptığı satışlar gerekse kadrosuna kattığı isimlerle damga vurdu.

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Fenerbahçe’de gidecekler netleşti! İsmail Kartal hepsinin üstünü çizdi

F.Bahçe ilk etapta Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi renklerine bağladı.

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Fenerbahçe’de gidecekler netleşti! İsmail Kartal hepsinin üstünü çizdi

5 futbolcudan sadece Szymanski'ye 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, diğerleri için herhangi bir ücret kasadan çıkmadı.

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Fenerbahçe’de gidecekler netleşti! İsmail Kartal hepsinin üstünü çizdi

Ayrıca kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de satın alma opsiyonları kullanılarak bonservisleri alındı.