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Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

Tokyo'da 69 kiloda müsabakaya çıkan Busenaz Sürmeneli sıklet düşerek İstanbul'da 66 kiloda mücadele etti fakat sonuç yine başarı… Busenaz, Taylandlı Suwannapheng'i mağlup edip burada da en büyük olduğunu bütün dünyaya kanıtladı. Olimpiyatlardan sonra açıklamalarda bulunan Busenaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız da çok mutlu oldu. Onun hedefi her zaman olimpiyatlarda altın madalya. İnşallah isteğini yerine getireceğiz. " dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:24
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Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

Tokyo'da 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli sıklet düşüp İstanbul'da 66 kiloda müsabakaya çıktı, fakat başarısından bir şey kaybetmedi. Taylandlı Suwannapheng'i yenip burada da en iyi olduğunu tüm dünya önünde gözler önüne serdi. Busenaz Sürmeneli Olimpiyatlardan sonra SABAH Spor'a verdiği röportajda "Benim hırçınlığım sürdüğü sürece şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan bir Buse'yi ringde kimsenin yeneceğini düşünmüyorum. İddialı konuşuyorum. 2024'teki Olimpiyat madalyasını da alarak hep beraber ağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

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Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

"EN BÜYÜK BİZİZ DİYE HAYKIRDIK"

Türk kadınları olarak tüm dünyaya 'En iyisi biziz' diye haykırdıklarını belirten Busenaz, "Her şampiyonluğun ayrı bir hikayesi var. Dünya şampiyonasının en özel yanı tribünde bizleri destekleyen ve isimlerimizi haykıran taraftarlarımızla bütünleşmemizdi. Hep birlikte en büyük biziz diye haykırdık" ifadelerini kullandı.

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Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

"ŞAMPİYON KULÜBE ŞAMPİYON SPORCU YAKIŞIR"

Trabzonspor kulübünün sporcusu olan 23 yaşındaki boksör, bordo-mavililerin kendisi için Twitter'dan yaptığı paylaşıma ise, "Şampiyon kulübe şampiyon sporcu yakışır" yanıtını verdi.

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Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

"CUMHURBAŞKANIMIZA ALTIN SÖZÜNÜ VERDİK"

Ayşe'nin 19 Mayıs'ta kazandığı altın madalya hepimizi hem duygulandırdı hem motive etti. Haftalardır bugünün hayalini kuruyorduk ve şu an dünya şampiyonu olarak karşınızdayız. F.Bahçe'nin ve devletimizin bize verdiği destek ve önem ortada. Spor Bakanımız hep bizimle birlikteydi. Maçlarımızı ayakta izledi. Bizimle sevinip, tezahüratlara eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok mutlu oldu. Onun hedefi her zaman olimpiyatlarda altın madalya. İnşallah isteğini yerine getireceğiz. 2 madalya çok önemliydi. Dünya şampiyonluğunu kazandım, sırada olimpiyat var.

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Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

AYŞE ÇAĞIRIR: RİNGTE AYŞE DEĞİL TÜRK BAYRAĞI YARIŞIYOR

Dünya şampiyonu olmanın sevinci, mutluluğu çok başka. Spor denince akla ilk gelen futbol oluyor. Boks da erkek sporu olarak algılanıyor ama Türk kadını olarak gücümüzü ringde gösterdik. Başkanımız Ali Koç'a, başarımız için dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın arayıp tebrik etmesi de bizi gururlandırdı. Kadın boksunda şu an dünyanın 1 numarasıyız. Ben her zaman şunu derim 'Ringde bir Ayşe yarışmıyor, Türk bayrağı yarışıyor.' Biz güçlü Türk kadınıyız. Şimdi önümüzdeki şampiyonalarda aynı başarı için yarışacağız.