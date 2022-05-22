22 Mayıs 2022, Pazar
Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik
Tokyo'da 69 kiloda müsabakaya çıkan Busenaz Sürmeneli sıklet düşerek İstanbul'da 66 kiloda mücadele etti fakat sonuç yine başarı… Busenaz, Taylandlı Suwannapheng'i mağlup edip burada da en büyük olduğunu bütün dünyaya kanıtladı. Olimpiyatlardan sonra açıklamalarda bulunan Busenaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız da çok mutlu oldu. Onun hedefi her zaman olimpiyatlarda altın madalya. İnşallah isteğini yerine getireceğiz. " dedi.
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:24
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