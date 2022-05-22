Dünya olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımıza altın sözünü verdik

"CUMHURBAŞKANIMIZA ALTIN SÖZÜNÜ VERDİK"

Ayşe'nin 19 Mayıs'ta kazandığı altın madalya hepimizi hem duygulandırdı hem motive etti. Haftalardır bugünün hayalini kuruyorduk ve şu an dünya şampiyonu olarak karşınızdayız. F.Bahçe'nin ve devletimizin bize verdiği destek ve önem ortada. Spor Bakanımız hep bizimle birlikteydi. Maçlarımızı ayakta izledi. Bizimle sevinip, tezahüratlara eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok mutlu oldu. Onun hedefi her zaman olimpiyatlarda altın madalya. İnşallah isteğini yerine getireceğiz. 2 madalya çok önemliydi. Dünya şampiyonluğunu kazandım, sırada olimpiyat var.