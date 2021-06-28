Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik Trabzon'da çok sayıda taraftar ile karşılandı!

Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşma sağladığı Marek Hamsik, kente geldi. Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, saat 21.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. 33 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Hamsik'i, kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Havalimanında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak tecrübeli oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Hamsik, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Slovak oyuncu için yarın sağlık kontrolünün sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.