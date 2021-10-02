02 Ekim 2021, Cumartesi
Bodrum'da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden eski milli basketbolcu ve antrenör Nur Germen toprağa verildi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski milli basketbolcu Nur Germen, bir süredir organ yetmezliği sorunu yaşıyordu.
73 yaşındaki germen, Bodrum'daki evinde yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 19:31
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