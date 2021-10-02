02 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bodrum'da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Bodrum'da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden eski milli basketbolcu ve antrenör Nur Germen toprağa verildi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski milli basketbolcu Nur Germen, bir süredir organ yetmezliği sorunu yaşıyordu.

73 yaşındaki germen, Bodrum'daki evinde yaşamını yitirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 02.10.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 19:31
  • 1
  • 7
Bodrum’da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Evli ve 1 çocuk babası Nur Germen'in ölüm basketbol camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Eski milli basketbolcu için Bitez Mahallesi'ndeki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Bodrum’da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra basketbol camiasından tanınmış isimler katıldı.

  • 3
  • 7
Bodrum’da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Törende Nur Germen'in tabutu Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarıldı. Germen, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • 4
  • 7
Bodrum’da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Basketbol için sayısız oyuncu yetiştirmiş, her kategorisinde hizmet vermiş, Türk basketboluna çok büyük katkılar yapmış bir ağabeyimizdi. Ben ailesine de sabırlar diliyorum. Basketbol camiasının da başı sağ olsun.

  • 5
  • 7
Bodrum’da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Çok değerli bir basketbol adamını kaybettik. Onun yetiştirdiği oyuncular, hizmet ettiği kulüpler şu anda hala basketbolu götürmeye çalışıyor. Böyle bir değerli ağabeyimizi kaybettiğimiz için de çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.