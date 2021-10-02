Bodrum’da rahatsızlanan eski milli sporcu Nur Germen hayatını kaybetti

Çok değerli bir basketbol adamını kaybettik. Onun yetiştirdiği oyuncular, hizmet ettiği kulüpler şu anda hala basketbolu götürmeye çalışıyor. Böyle bir değerli ağabeyimizi kaybettiğimiz için de çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.