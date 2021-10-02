"Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi?" Skandal sözlere Fenerbahçe'den çıt yok

NE YAPMALIYIZ?

Şu 3 maçta yaşanan şeyler bu kadar tesadüf olamaz. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere TFF konuyla ilgili bir eylem planı yapıp UEFA'ya yaptırım için her baskıyı yapmalıdır. Hem resmi hem de sözlü olarak...