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Haberler Galeri "Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi?" Skandal sözlere Fenerbahçe'den çıt yok

"Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi?" Skandal sözlere Fenerbahçe'den çıt yok

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası skandal sözlere imza atan kulüp başkanı Marinakis'e Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüdü. Marinakis'in "Kendi şehrimizde kazandık" sözleri sonrası Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve yönetiminden ses çıkmadı. Usta yazar, Koç'un Olympiakos başkanının skandal sözlerine yanıt vermemesini sert bir dille eleştirdi.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 09:42
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Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi? Skandal sözlere Fenerbahçe’den çıt yok

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3-0 mağlup olduğu Olympiakos maçının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu hafta 3 Avrupa maçı oynayan takımlarımız gol atamazken ülke puanı sıralamasında da 19. sıraya geriledi. Bu durum alarmların çalmasına neden olurken Olympiakos Başkanı Marinakis'e de tepki geldi.

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Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi? Skandal sözlere Fenerbahçe’den çıt yok

ALİ KOÇ ANINDA CEVAP VERMELİYDİ

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçının ardından söyledikleriyle ömür boyu men cezası alması gerekir normalde. Alır mı? O da zor. Bir uyarı ya da birkaç gün hak mahrumiyeti cezası gelir.

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Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi? Skandal sözlere Fenerbahçe’den çıt yok

'BU HAYALLE YAŞAMAYA DEVAM ET'

Hazımsızlık, terbiyesizlik, aşağılık, ahmaklık, provokasyon hepsi var. Ne diyor adam, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum!" Sen bu hayallerle yaşamaya devam et.

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Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi? Skandal sözlere Fenerbahçe’den çıt yok
Bu açıklamanın hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da anında aksiyon alarak hak ettiği yanıtı kulüp ve Türkiye'yi temsil eden bir başkan olarak vermeliydi. Niye yanıt verilmedi? TFF de sosyal medya hesaplarından yanıt verebilirdi.
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Ali Koç o aşağılık adam neden yanıt vermedi? Skandal sözlere Fenerbahçe’den çıt yok

NE YAPMALIYIZ?

Şu 3 maçta yaşanan şeyler bu kadar tesadüf olamaz. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere TFF konuyla ilgili bir eylem planı yapıp UEFA'ya yaptırım için her baskıyı yapmalıdır. Hem resmi hem de sözlü olarak...