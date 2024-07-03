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Alayına had bildirdik! Milli takımın Avusturya zaferi Türk basınını salladı: Mucizenin çocukları kazandı...

EURO 2024'te son 16 karşılaşmasında millilerimiz turnuvanın iddialı ekiplerinden Avusturya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz maçtan 2-1 galip ayrılırken, Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Avusturya karşısında elde edilen zafer dünya basınında da geniş yankı bulurken, Türk medyasında da zafer yankıları sürüyor. İşte detaylar...

Giriş: 03.07.2024 09:11 Güncelleme: 03.07.2024 09:21
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Alayına had bildirdik! Milli takımın Avusturya zaferi Türk basınını salladı: Mucizenin çocukları kazandı...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.

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Alayına had bildirdik! Milli takımın Avusturya zaferi Türk basınını salladı: Mucizenin çocukları kazandı...

A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

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Alayına had bildirdik! Milli takımın Avusturya zaferi Türk basınını salladı: Mucizenin çocukları kazandı...

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek bu maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Orkun ve İsmail, ay-yıldızlı ekibin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Alayına had bildirdik! Milli takımın Avusturya zaferi Türk basınını salladı: Mucizenin çocukları kazandı...

Millilerimizin Avusturya zaferi Türk medyasında da geniş yankı bulurken yazarlar köşelerinde zaferin şifrelerini paylaştı...

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Alayına had bildirdik! Milli takımın Avusturya zaferi Türk basınını salladı: Mucizenin çocukları kazandı...

AHMET ÇAKAR I Kahramanlarımızın gecesi

Yine tarih yazdık. Çok zor oldu, kabir azabı gibi geçti, hele hele son 10 dakika öldük öldük dirildik. Hele hele son saniyede Mert'in mutlak gollük kafa vuruşunu çıkarması… Ama çeyrek finaldeyiz. Son 15 dakika hariç hiçbir zaman Avusturya gibi bir rakibe oyunu vermedik. Dün gecenin çok fazla başrol oyuncusu var… Hangisinden başlayayım? İki duran topta gol atan stoper Merih mi? Ya da son saniyede takımı ipten alan kaleci Mert mi? Ama bence dün gecenin kahramanı Kaan Ayhan… Fevkalade iyi oynadı. Öyle kritik anlarda öyle stratejik müdahaleler yaptı ki bence dün gecenin atan ve tutan oyuncularımızın başarısı dışında onun büyük payı var. Böylesine uluslararası bir turnuvada yaşanmış en büyük futbolcu performansıydı. Maça golle başladık. Mükemmel bir ilk yarı… 2. yarıda biraz sıkıntı yaşadık, topu tutamadık ama sıkıştığımız anlarda Merih ikinci golü attı. Bu dakikadan sonra Avusturya'yı umutlandıran o tuhaf golü yememeliydik. Bir korner atışında inanılmaz bir yerleşim hatası ve Avusturya'yı umutlandıran gol geldi. Dün gece için en negatif tarafımız bu golde oyuncularımızın pozisyonu. Ama sonra direndik, gol de yiyebilirdik ama dedim ya son saniyede belki de Mert'in eli bizi çeyrek finale taşıdı. Bir diğer kahraman ise tartışmasız maçın hakemiydi. Mükemmel, hatta mükemmel ötesi yönetti.