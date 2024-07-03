03 Temmuz 2024, Çarşamba
Alayına had bildirdik! Milli takımın Avusturya zaferi Türk basınını salladı: Mucizenin çocukları kazandı...
EURO 2024'te son 16 karşılaşmasında millilerimiz turnuvanın iddialı ekiplerinden Avusturya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz maçtan 2-1 galip ayrılırken, Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Avusturya karşısında elde edilen zafer dünya basınında da geniş yankı bulurken, Türk medyasında da zafer yankıları sürüyor. İşte detaylar...
Giriş: 03.07.2024 09:11 Güncelleme: 03.07.2024 09:21
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