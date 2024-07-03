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Galatasaray Bayern Münih'in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da transferde orta saha gündemi sıcaklığını koruyor. Hakim Ziyech'in bonservisini alan ve Michy Batshuayi ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte orta saha arayışı sürerken, Bayern Münih'te forma giyen Goretzka dışında bir başka ismin daha gündeme geldiği öğrenildi. Galatasaray'ın Avusturya - Türkiye maçında Millilerimize zor anlar yaşatan bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Giriş: 03.07.2024 15:06 Güncelleme: 03.07.2024 15:06
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Galatasaray Bayern Münih’in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı

Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

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Galatasaray Bayern Münih’in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.

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Galatasaray Bayern Münih’in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı

Başkan Dursun Özbek yapılan seçimde yeniden seçilirken; yaptığı ilk icraat ise teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatmak oldu.

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Galatasaray Bayern Münih’in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı

Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi.

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Galatasaray Bayern Münih’in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı

Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar, buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı.