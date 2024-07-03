03 Temmuz 2024, Çarşamba
Galatasaray Bayern Münih'in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da transferde orta saha gündemi sıcaklığını koruyor. Hakim Ziyech'in bonservisini alan ve Michy Batshuayi ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte orta saha arayışı sürerken, Bayern Münih'te forma giyen Goretzka dışında bir başka ismin daha gündeme geldiği öğrenildi. Galatasaray'ın Avusturya - Türkiye maçında Millilerimize zor anlar yaşatan bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.
Giriş: 03.07.2024 15:06 Güncelleme: 03.07.2024 15:06
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