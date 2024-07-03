Galatasaray Bayern Münih'in yıldızının peşinde! Herkes Goretzka derken bomba başka bir isim çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da transferde orta saha gündemi sıcaklığını koruyor. Hakim Ziyech'in bonservisini alan ve Michy Batshuayi ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte orta saha arayışı sürerken, Bayern Münih'te forma giyen Goretzka dışında bir başka ismin daha gündeme geldiği öğrenildi. Galatasaray'ın Avusturya - Türkiye maçında Millilerimize zor anlar yaşatan bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.