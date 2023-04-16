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AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret

AK Parti İstanbul Teşkilatı sadece iki günde 1 milyon haneyi ziyaret etti. Siyasi tarihte önemli bir rekor olarak şimdiden kayda geçen kampanya vatandaşlardan büyük ilgi görürken konuya ilişkin AK Parti İstanbul SKM Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, "Sahada olmaya devam edeceğiz, görüyoruz ki bizim dışımızda da sahada başka bir parti yok" dedi.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 22:11
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AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 15-16 Nisan tarihlerinde il genelinde "Birlik, İrade, Zafer" sloganıyla 1 milyon haneye ziyaret gerçekleştirildi. 39 ilçedeki 98 milletvekili adayı ve 3 kademe AK Parti İstanbul Teşkilatı, rekor ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi.

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AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret

Hane ziyaretleri sırasında evine gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Melek Günay, "Bahçelievler'e annemi ziyarete geldim, buradaki faaliyetlerden çok memnunum. Ömrümün sonuna kadar destekliyorum" dedi.

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AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR REKOR OYLA SEÇTİRECEĞİZ"

Ziyaret sonrasında değerlendirmede bulunan Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna, "Bugün Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız ziyaret gerçekleştiriyor. Bizler seçim zamanı çalışan bir parti değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2 yıldır Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız gezdiler, dokunmadık gönül, girilmedik hane bırakmadılar. Bu seçim sürecinde de iki güne sıkıştırılmış bir program koyduk. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hızla ve bu tempo ile Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçtireceğiz inşallah" dedi.

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AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret

Bahçelievler AK Parti İlçe Teşkilatı görevlisi Yavuz Artuk, hane ziyaretlerinin verimli geçtiğini ifade ederek, "Biz de başından bu yana teşkilatın içindeyiz. Hiçbir zaman yorulmadık. Devamlı gönül isteğiyle yaptığımız için yorulmuyoruz. Kazanacağımızdan da eminim" diye konuştu.

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AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret
Bahçelievler AK Parti İlçe Teşkilatı görevlisi Birsen Saymaz ise “Cumhurbaşkanımız azimli çalıştığı için biz de onun yolunda devam edeceğiz inşallah. Durmak yok, yola devam. Hiç yorulmadık” dedi.