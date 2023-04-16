AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR REKOR OYLA SEÇTİRECEĞİZ"

Ziyaret sonrasında değerlendirmede bulunan Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna, "Bugün Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız ziyaret gerçekleştiriyor. Bizler seçim zamanı çalışan bir parti değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2 yıldır Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız gezdiler, dokunmadık gönül, girilmedik hane bırakmadılar. Bu seçim sürecinde de iki güne sıkıştırılmış bir program koyduk. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hızla ve bu tempo ile Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçtireceğiz inşallah" dedi.