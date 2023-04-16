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AK Parti kapı kapı geziyor! Yeni rekor: 2 günde 1 milyon hane ziyaret
AK Parti İstanbul Teşkilatı sadece iki günde 1 milyon haneyi ziyaret etti. Siyasi tarihte önemli bir rekor olarak şimdiden kayda geçen kampanya vatandaşlardan büyük ilgi görürken konuya ilişkin AK Parti İstanbul SKM Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, "Sahada olmaya devam edeceğiz, görüyoruz ki bizim dışımızda da sahada başka bir parti yok" dedi.
Giriş Tarihi: 16.04.2023 22:10Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 22:11