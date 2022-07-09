SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor! O isimler listede...

3 İSİM KADRODA

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonu için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil ederken, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de anlaştı.