09 Temmuz 2022, Cumartesi
SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor! O isimler listede...
Son dakika spor haberleri…. 2022- 2023 sezonunda Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer dönemi sonuna kadar 5-6 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor. İşte Galatasaray'ın transfer ettiği ve listede yer alan yeni isimler…
Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:59
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