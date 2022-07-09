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Haberler Galeri SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor! O isimler listede...

SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor! O isimler listede...

Son dakika spor haberleri…. 2022- 2023 sezonunda Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer dönemi sonuna kadar 5-6 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor. İşte Galatasaray'ın transfer ettiği ve listede yer alan yeni isimler…

Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:59
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SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor

3 İSİM KADRODA

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonu için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil ederken, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de anlaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor

İŞTE ASLAN'IN HEDEFİNDEKİ OYUNCULAR

Transfer dönemi sonuna kadar takıma yapılacak takviyeler için mesai harcanarak 5-6 oyuncunun daha ekibe dahil edilmesi hedefleniyor.

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SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor

Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ayrılmasının ardından stoper bölgesi, ön libero, forvet arkası ve santrfor transferi üzerine yoğunlaşıldı.

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SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor

LİSTE BAŞINDA KİM VAR?

Defans hattı için Alman futbolcu Jerome Boateng ve sarı-kırmızılı eski futbolcu Jason Denayer'in ismi listede yer alırken, ön libero için Paris Saint Germain forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye liste başında bulunuyor.

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SON DAKİKA: 2022-2023 Süper Lig sezonu için Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor

PORTEKİZLİ İSİM CARVALHO İÇİN GÖRÜŞME

Listede yer alan isimler için yoğun çaba gösteren sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli William Carvalho ile de görüşmelerine devam ediyor.