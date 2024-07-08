08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır: Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, orta sahasını güçlendirmek için defansif özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu arayışında. Bu doğrultuda, West Bromwich Albion forması giyen bir ismi radarlarına aldıkları ve EURO 2024 sonrasında resmi teklif yapmayı planladıkları bilgisi alındı. Transfer sürecinin ayrıntıları ve kulübün stratejileri, taraftarlar arasında büyük merak uyandırıyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı hedeflediği bu oyuncunun, takımın defansif hattına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Beşiktaş'ın yeni sezonda daha da güçlenmesi öngörülüyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 10:41
  • 1
  • 7
EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır: Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı!

Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir oyuncu arayışında olan Siyah-Beyazlılar, İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcuyu transfer listesine ekledi. İşte bu transferin ayrıntıları...

  • 2
  • 7
EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır: Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı!

İddialara göre, transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu da kadrosuna katmak istiyor.

  • 3
  • 7
EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır: Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı!

Beşiktaş, West Bromwich Albion forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların transfer için Avrupa Şampiyonası'nın ardından İngiliz ekibiyle temasa geçmeyi planladığı belirtiliyor.

  • 4
  • 7
EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır: Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı!

Türkiye'ye Dönüşe Sıcak Bakıyor

Okay Yokuşlu'nun Türkiye'de forma giyme fikrine sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın ilgisinden memnun olduğu iddia ediliyor.

  • 5
  • 7
EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır: Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı!

Tecrübeli ve Başarılı Bir Kariyer

30 yaşındaki Okay Yokuşlu, geride bıraktığımız sezonda West Bromwich Albion formasıyla 48 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Karşıyaka altyapısından yetişen Yokuşlu, sırasıyla Altay, Kayseispor, Trabzonspor, Celta Vigo, Getafe ve West Bromwich Albion formaları giydi.