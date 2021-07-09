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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti

Fenerbahçe, yaz transfer dönemini suskun geçiriyor. Listesinde birçok ünlü yıldız bulunduran yönetim rotasını Ukraynalı yıldız Yarmolenko'ya çevirdi. Ukrayna'da çıkan haberlerde solak futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı. İşte sarı lacivertli takımın taraftarlarını heyecanlandıran haberin önemli ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:45
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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti

Şampiyonluk kadrosu kurmak adına transferde büyük oynayan Kanarya'nın gündeminde birçok isim yer alıyordu. Şimdi ise listeye giren son isim Andriy Yarmolenko oldu.

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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham ile sadece 24 maçta sahne alabilen Ukraynalı oyuncu, yüksek bir ihtimal ile İngiltere'den ayrılacak. Ada ekibinin de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala 31 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti

'ŞARTLAR ÖNEMLİ'
Yaşanan son gelişmelerle birlikte Fenerbahçe Yönetimi'nin girişimlere başladığı öğrenilirken, Ukrayna basınında da flaş bir iddia ortaya atıldı, Yarmalenko'nun, Sarı-Lacivertli kulübün yaptığı teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti

İtalyan bir scoutun açıklamalarından oluşan haberde, "Türkiye'den olumlu bir teklif gelmesiyle beraber Yarmolenko'nun, bu teklifi kabul etmesine şaşırmadım. Tabii ki onun en iyi liglerde oynamasını isterim. Tabii burada, kendisine sunulan şartlar da önemli" denildi

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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti

'ÜST SEGMENT FUTBOLCU'
Haberin devamında da tecrübeli kanat oyuncusu hakkında övgü dolu sözlerle bahsedildi ve "Futbol yeteneği açısından Yarmolenko, herkese her şeyi kanıtladı. Artık o, üst segment futbolcusu. Maalesef yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı da onun karar vermesinde etkili rol oynadı" yorumu yapıldı.