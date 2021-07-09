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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti
Fenerbahçe, yaz transfer dönemini suskun geçiriyor. Listesinde birçok ünlü yıldız bulunduran yönetim rotasını Ukraynalı yıldız Yarmolenko'ya çevirdi. Ukrayna'da çıkan haberlerde solak futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı. İşte sarı lacivertli takımın taraftarlarını heyecanlandıran haberin önemli ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:43Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:45