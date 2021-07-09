Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti

İtalyan bir scoutun açıklamalarından oluşan haberde, "Türkiye'den olumlu bir teklif gelmesiyle beraber Yarmolenko'nun, bu teklifi kabul etmesine şaşırmadım. Tabii ki onun en iyi liglerde oynamasını isterim. Tabii burada, kendisine sunulan şartlar da önemli" denildi