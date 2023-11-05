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Tarihe geçen Fenerbahçe Trabzonspor derbisi! Dev maça damga vuran penaltı kararı! Toroğlu'ndan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ise maçta verilen hakem kararları damga vurdu. Sarı lacivertliler, bordo mavililer karşısında 2 tane penaltı kazandı. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu da zorlu mücadeledeki tartışmalı kararları değerlendirdi. Peki; Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılar doğru mu? İşte Erman Toroğlu'nun gündeme oturan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 07:27
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Tarihe geçen Fenerbahçe Trabzonspor derbisi! Dev maça damga vuran penaltı kararı! Toroğlu’ndan flaş karar
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ise maçta verilen hakem kararları damga vurdu. Sarı lacivertliler, bordo mavililer karşısında 2 tane penaltı kazandı.
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Tarihe geçen Fenerbahçe Trabzonspor derbisi! Dev maça damga vuran penaltı kararı! Toroğlu’ndan flaş karar
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu da zorlu mücadeledeki tartışmalı kararları değerlendirdi. Peki; Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılar doğru mu? İşte Erman Toroğlu'nun gündeme oturan açıklamaları...
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Tarihe geçen Fenerbahçe Trabzonspor derbisi! Dev maça damga vuran penaltı kararı! Toroğlu’ndan flaş karar

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao, Fred, Djiku, Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş maç kadrosunda yer almadı.

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Tarihe geçen Fenerbahçe Trabzonspor derbisi! Dev maça damga vuran penaltı kararı! Toroğlu’ndan flaş karar

EMRE MOR TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara döndü. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde forma giyecek.

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Tarihe geçen Fenerbahçe Trabzonspor derbisi! Dev maça damga vuran penaltı kararı! Toroğlu’ndan flaş karar

ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük'e karşı oynadıkları maçın ilk 11'inden tek futbolcuyu değiştirdi. Avcı, Fountas'ın yerine Pepe'ye ilk 11'de görevlendirdi. Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçına, "Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca, Onuachu" ilk 11'iyle çıktı.