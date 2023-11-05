Tarihe geçen Fenerbahçe Trabzonspor derbisi! Dev maça damga vuran penaltı kararı! Toroğlu'ndan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ise maçta verilen hakem kararları damga vurdu. Sarı lacivertliler, bordo mavililer karşısında 2 tane penaltı kazandı. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu da zorlu mücadeledeki tartışmalı kararları değerlendirdi. Peki; Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılar doğru mu? İşte Erman Toroğlu'nun gündeme oturan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 07:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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