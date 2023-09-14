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20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz
Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle 6 numara bölgesine takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertli ekip, transfer piyasasında birçok yıldız oyuncunun adıyla anıldı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan dünya yıldızları, taraftarları heyecanlandırmış durumda. İşte son gelişmeler...