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20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz

Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle 6 numara bölgesine takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertli ekip, transfer piyasasında birçok yıldız oyuncunun adıyla anıldı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan dünya yıldızları, taraftarları heyecanlandırmış durumda. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 11:58
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20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, yaz transfer dönemini verimli bir şekilde tamamlamayı hedeflerken, 6 numara bölgesine yapacağı transferle orta saha gücünü artırmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde ise birçok dünya yıldızı oyuncunun adı geçiyor.

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20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde 6 numara pozisyonunu güçlendirmek için Leicester City'nin Nijeryalı oyuncusu Wilfred Ndidi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

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20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz

İngiliz ekibiyle yapılan görüşmelerde, 26 yaşındaki ön libero oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Bu transfer, Fenerbahçe'nin orta saha hattını güçlendirmesi adına büyük önem taşıyor.

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20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz

Wilfred Ndidi kimdir?

Doğum tarihi: 16 Aralık 1996

Doğum yeri: Lagos / Nijerya

Yaş: 26

Boy: 1,83 m

Baş mevki: Önlibero

Yan mevki: Merkez orta saha - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 25 milyon €

Oynadığı takımlar: KRC Genk, Leicester

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20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz

FENERBAHÇE'NİN 6 NUMARA ADAYLARI:

Al Musrati

Andre Gomes

Thiago

Salih Özcan

Scott McTominay

Donny van de Beek