20 gol 16 asist! Fenerbahçe orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kanarya yıkılmaz

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, yaz transfer dönemini verimli bir şekilde tamamlamayı hedeflerken, 6 numara bölgesine yapacağı transferle orta saha gücünü artırmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde ise birçok dünya yıldızı oyuncunun adı geçiyor.