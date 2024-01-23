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Haberler Galeri Galatasaray'a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Galatasaray'a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u tarihi bir skorla geçerek puanını Fenerbahçe ile eşitleyen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışma yürüten yönetim İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismini bitirmek için düğmeye bastı. Fransız basını da transferle ilgili detayları yazdı.

Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 15:24
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Galatasaray’a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Galatasaray’a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

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Galatasaray’a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Cimbom, ezeli rakibinin puan kaybetmesiyle puan farkını kapattı.

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Galatasaray’a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Averajla ikinci sırada bulunan Aslan, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray’a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Galatasaray devre arasında kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor.