23 Ocak 2024, Salı
Galatasaray'a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u tarihi bir skorla geçerek puanını Fenerbahçe ile eşitleyen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışma yürüten yönetim İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismini bitirmek için düğmeye bastı. Fransız basını da transferle ilgili detayları yazdı.
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 15:24
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