Galatasaray'a İspanyol 10 numara! Okan Buruk istedi yönetim bitiriyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u tarihi bir skorla geçerek puanını Fenerbahçe ile eşitleyen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışma yürüten yönetim İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismini bitirmek için düğmeye bastı. Fransız basını da transferle ilgili detayları yazdı.