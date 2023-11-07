1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

Galatasaray transfer haberleri son dakika! Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da, şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar için transfer çalışmaları hız kazanıyor. Icardi'nin alternatifi olarak alınan o oyuncu, beklenen performansı karşılayamadı. Galatasaray, yeni bir golcü transferi için adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda, daha önce sarı kırmızılı formayı giymiş olan eski golcüsünü yeniden kadrolarına katmayı planlıyor.