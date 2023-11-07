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Haberler Galeri 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

Galatasaray transfer haberleri son dakika! Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da, şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar için transfer çalışmaları hız kazanıyor. Icardi'nin alternatifi olarak alınan o oyuncu, beklenen performansı karşılayamadı. Galatasaray, yeni bir golcü transferi için adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda, daha önce sarı kırmızılı formayı giymiş olan eski golcüsünü yeniden kadrolarına katmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 19:33
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1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

Transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız futbolcuyla güçlendiren Galatasaray, forvet hattında yaşadığı performans sorunlarına çözüm bulma arayışını sürdürüyor. O ismin beklenilen performansa ulaşamaması, teknik direktör Okan Buruk'u yeni alternatifler arayışına yöneltti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, gösterdiği performansla isteneni veremedi. Forma şansı bulmakta zorlanan Kongolu golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

İtalyan basını da geçtiğimiz günlerde Bakambu'nun forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini yazmıştı.

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1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 32 yaşındaki forvetle yollarını ayırması bekleniyor.

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1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…

9 MAÇA ÇIKTI

Cedric Bakambu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.