Süper Lig'de favori değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?

Son dakika spor haberler | Süper Lig'de 11. hafta maçları geride kalırken, lider Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a yenilerek birincilik koltuğunu kaybetti. Galatasaray ise evinde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla devirdi ve 31 puanla zirveye oturdu. Beşiktaş ise öne geçtiği maçta deplasmanda Antalyaspor'a 3-2'lik skorla boyun eğdi. Karşılaşmaların ardından "Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi" de değişti. Peki Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Kim şampiyon olacak? İşte güncel oranlar...