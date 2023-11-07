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Süper Lig'de favori değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?

Son dakika spor haberler | Süper Lig'de 11. hafta maçları geride kalırken, lider Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a yenilerek birincilik koltuğunu kaybetti. Galatasaray ise evinde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla devirdi ve 31 puanla zirveye oturdu. Beşiktaş ise öne geçtiği maçta deplasmanda Antalyaspor'a 3-2'lik skorla boyun eğdi. Karşılaşmaların ardından "Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi" de değişti. Peki Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Kim şampiyon olacak? İşte güncel oranlar...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:55
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Süper Lig’de favori değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?

Süper Lig'in 11. haftası dün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi.

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Süper Lig’de favori değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?

Galatasaray, evinde Zaha'nın attığı 2 gol ile Kasımpaşa'yı devirdi ve puanını 31'e yükselterek liderliği Fenerbahçe'den devraldı.

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Süper Lig’de favori değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?

Süper Lig'e 10'da 10 ile başlayan sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor derbisinde şok bir mağlubiyet aldı. Trabzonspor'un Onuachu, Berat ve Pepe ile bulduğu gollere engel olamayan sarı-lacivertliler; Tadic'in penaltıdan attığı 2 gol ile skoru 3-2'ye getirdi.

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Süper Lig’de favori değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?

Yenilgi sonrası Fenerbahçe 30 puanda kalırken, bordo-mavili ekip ise puanını 19'a yükseltti.

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Süper Lig’de favori değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?

Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlı ekip ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında adeta şoka girdi.