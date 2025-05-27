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Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Fenerbahçe'de lige havlu atmanın ardından küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a karşı alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç tepkilerin odağı oldu. Sarı-lacivertlilerde idari menajer olan Mario Branco ise gelecek sezonun kadro planlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'de hücum bölgesi için Japon yıldızın adı gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:13
Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de oynanan mücadelede Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde özellikle oyuncuların isteksiz performansı da dikkat çekti.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Sosyal medyada bu konu üzerinde oyuncular ve Mourinho arasında sorun mu var paylaşımları yer aldı. Maçın ardından ise başkan Ali Koç'a yine tepki verdi.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Sarı lacivertliler bu gelişmelere rağmen Mario Branco ise transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Yeni sezonda atletizmi yüksek oyuncuları kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler aradığı ismi İskoçya'da buldu.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim golleri ve asistleriyle öne çıkan Japon yıldızın peşinde.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

O İSİM MAEDA!
Celtic formasıyla bu sezon 51 maçta sahaya çıkan Maeda bu maçlarda 33 gol, 12 asist üretti.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Maeda özellikle hem kanatlarda hem de santrforda oynadığı futbolla Celtic taraftarının en sevdiği oyuncuların başında geliyor.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Maeda'nın İskoç ekibiyle sözleşmesi 31 Mayıs 2027 yılında sona erecek.

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı

Japon oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.