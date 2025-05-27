27 Mayıs 2025, Salı
Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Mario Branco çalışmaya başladı
Fenerbahçe'de lige havlu atmanın ardından küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a karşı alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç tepkilerin odağı oldu. Sarı-lacivertlilerde idari menajer olan Mario Branco ise gelecek sezonun kadro planlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'de hücum bölgesi için Japon yıldızın adı gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:13