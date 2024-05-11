11 Mayıs 2024, Cumartesi
Kur'an-ı Kerim'de müjdelendiler: Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak!
Kur'an-ı Kerim, insanların hem dünya hem de ahirette huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çeşitli öğütler ve yönergeler sunar. Kur'an-ı Kerim, beslenme alışkanlıkları üzerinde de durur ve insan sağlığı için faydalı olduğuna inanılan bir dizi besini öne çıkarır. Kur'an'da adı geçen bu mucizevi besinler, yüzyıllardır Müslümanların sağlık anlayışını ve diyet alışkanlıklarını şekillendirmiştir. İşte, Kur'an-ı Kerim'de öne çıkan ve sağlık üzerinde olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla da desteklenen bazı mucizevi besinler ve bu besinlerin insan sağlığına olan katkıları.
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 10:31
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