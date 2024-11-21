Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, vücuttaki demir emilimini engelleyebilir. Bu, demir eksikliği yaşayan veya demir emilimi sorunları olan kişiler için sorun yaratabilir, çünkü demir, vücudun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için önemli bir mineraldir.

Bazı kişilerde zerdeçala karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Deri döküntüleri, kaşıntı, burun tıkanıklığı ve hatta nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir. Alerjik reaksiyonlar nadir olmakla birlikte, aşırı zerdeçal tüketimi alerjiyi tetikleyebilir.