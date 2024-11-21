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Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

Son yıllarda geleneksel tıbbın yeniden popülerlik kazanmasıyla birlikte, doğanın sunduğu şifalı bitkiler ve baharatlar büyük bir ilgi görüyor. Bu kapsamda, özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için zerdeçal, ilk tercihler arasında yer alıyor. Sayısız faydasıyla dikkat çeken bu baharatın aşırı tüketimi sağlık için bazı sorunlara yol açabilir. İşte yan etkileri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:16
Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

Zerdeçal, içerdiği aktif bileşik kurkumin sayesinde, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkıyor ve bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirim sistemini düzenlemek gibi birçok sağlık faydası sunuyor.

Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

Ancak uzmanlar, zerdeçalın aşırı tüketiminin bazı olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

İşte zerdeçalın aşırı tüketiminin neden olabileceği 6 potansiyel yan etki...

Zerdeçal, safra üretimini artırabilir ve mide asidi seviyelerini yükseltebilir. Bu durum, özellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) veya asit reflüsü gibi sindirim sorunları yaşayan kişilerde mide tahrişine neden olabilir. Aşırı zerdeçal tüketimi, bu rahatsızlıkların şiddetlenmesine yol açabilir.

Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

Zerdeçal, oksalat adı verilen maddeleri içerir. Oksalatlar, aşırı tüketildiğinde vücuttaki kalsiyumla birleşerek kalsiyum oksalat kristalleri oluşturabilir. Bu kristaller, böbrek taşlarına neden olabilecek en yaygın bileşenlerden biridir.

Zerdeçalın antikoagülan (kan inceltici) etkisi olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu durum, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler veya yakın zamanda ameliyat geçirenler için risk oluşturabilir. Zerdeçalın aşırı tüketimi, kanama riskini artırabilir.

Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, vücuttaki demir emilimini engelleyebilir. Bu, demir eksikliği yaşayan veya demir emilimi sorunları olan kişiler için sorun yaratabilir, çünkü demir, vücudun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için önemli bir mineraldir.

Bazı kişilerde zerdeçala karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Deri döküntüleri, kaşıntı, burun tıkanıklığı ve hatta nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir. Alerjik reaksiyonlar nadir olmakla birlikte, aşırı zerdeçal tüketimi alerjiyi tetikleyebilir.

Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş

Zerdeçalın aşırı tüketimi, karaciğerin işlevini olumsuz etkileyebilir. Özellikle karaciğer rahatsızlıkları olan kişilerde, fazla zerdeçal tüketimi karaciğer üzerindeki yükü artırarak daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Zerdeçalı diyetinize dahil etmeden önce bir sağlık uzmanına danışmak, potansiyel yan etkilerden kaçınmak için önemlidir.