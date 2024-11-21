21 Kasım 2024, Perşembe
Yüzyıllardır şifalı diye tüketiliyordu! Meğer vücuttaki demiri düşürüyormuş
Son yıllarda geleneksel tıbbın yeniden popülerlik kazanmasıyla birlikte, doğanın sunduğu şifalı bitkiler ve baharatlar büyük bir ilgi görüyor. Bu kapsamda, özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için zerdeçal, ilk tercihler arasında yer alıyor. Sayısız faydasıyla dikkat çeken bu baharatın aşırı tüketimi sağlık için bazı sorunlara yol açabilir. İşte yan etkileri...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:16