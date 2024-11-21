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Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Son dönemlerde, yulaf ve badem sütü gibi bitki bazlı alternatiflerin dünya çapında satışlarında bir düşüş yaşanırken, ineğin doğumundan sonra üretilen sarımsı renkteki süt olan sığır kolostrumuna olan ilgi hızla arttı. "Sıvı altın" olarak da bilinen sığır kolostrumu, özellikle kas gelişimi ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:33
Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Son yıllarda popülerliği artan sığır kolostrumu, çiftçilerin "ön süt" olarak da adlandırdığı, ineğin doğumdan sonra ürettiği yapışkan bir sıvıdır. Yenidoğan buzağının hayatının ilk üç günü için hayati önem taşıyan bu besin, bağışıklık sisteminin gelişimine katkı sağlar ve antikorlar bakımından oldukça zengindir. Kolostrum, insanlar dahil tüm memeli dişi hayvanlar tarafından doğumdan sonra üretilir ve özellikle yenidoğanların sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için gerekli besin maddelerini içerir.

Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Sığır kolostrumunun sağlık üzerindeki faydaları, yapılan araştırmalarla da destekleniyor. Özellikle sporcular arasında popüler olan bu ürün, yoğun fiziksel antrenmanlar yapanların bağışıklık sistemlerini güçlendirebileceği gibi, iltihapları azaltarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini de düşürebilir. Ayrıca, düzenli tüketildiğinde sindirim sorunları üzerinde de olumlu etkiler yaparak, mide ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Bu ürün, genellikle toz formunda satılmakta ve içeceklere karıştırılarak tüketilmektedir. Uzmanlar, günlük olarak dört adet 1 gramlık porsiyonunun tüketilmesinin herhangi bir sağlık riski oluşturmayacağını belirtmektedir.

Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Yapılan çalışmalar, sığır kolostrumu tüketen bireylerin yaklaşık %90'ında kas gelişiminin arttığını gözlemlemiştir. Ayrıca, kolostrumun doku onarımını hızlandırdığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bilimsel verilerle desteklenen bir bulgudur.

Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Ancak, her ne kadar sağlık faydaları bulunsa da, sığır kolostrumunun "sıvı altın" olarak adlandırılması, fiyatlarının da yüksek olmasına yol açmaktadır.

Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Kourtney Kardashian ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimlerin de kullandığı bu mucizevi ürün, özellikle ABD'de oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Kolostrum, genellikle meyve suları veya diğer soğuk içeceklere karıştırılarak tüketilmektedir.

Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Bununla birlikte, uzmanlar kolostrumun aşırı tüketiminin bazı olumsuz etkilere yol açabileceğini de vurgulamaktadır.

Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Diyetisyen Beth Czerwony, olası yan etkiler arasında mide bulantısı ve bağırsak sorunlarını sayarken, Baylor Scott & White Health uzmanları ise sığır kolostrumunun doymuş yağlar açısından zengin olduğunu ve aşırı tüketilmesinin kolesterol ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirtiyor.