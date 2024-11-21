Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar

Son yıllarda popülerliği artan sığır kolostrumu, çiftçilerin "ön süt" olarak da adlandırdığı, ineğin doğumdan sonra ürettiği yapışkan bir sıvıdır. Yenidoğan buzağının hayatının ilk üç günü için hayati önem taşıyan bu besin, bağışıklık sisteminin gelişimine katkı sağlar ve antikorlar bakımından oldukça zengindir. Kolostrum, insanlar dahil tüm memeli dişi hayvanlar tarafından doğumdan sonra üretilir ve özellikle yenidoğanların sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için gerekli besin maddelerini içerir.