21 Kasım 2024, Perşembe
Sıvı altına ünlülerden yoğun ilgi! Almak için sıraya giriyorlar
Son dönemlerde, yulaf ve badem sütü gibi bitki bazlı alternatiflerin dünya çapında satışlarında bir düşüş yaşanırken, ineğin doğumundan sonra üretilen sarımsı renkteki süt olan sığır kolostrumuna olan ilgi hızla arttı. "Sıvı altın" olarak da bilinen sığır kolostrumu, özellikle kas gelişimi ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:33