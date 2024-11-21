Hamilelik belirtileri nelerdir: İlk gebelik belirtileri nasıl anlaşılır? Hamileliğin ilk işaretleri

Hamilelik, anne adayının bedeninde fiziksel ve hormonal pek çok değişimi beraberinde getirir. Bu süreçte yaşanan belirtiler, her kadında farklılık gösterse de bazı erken belirtiler genellikle yaygındır. Özellikle adet gecikmesi, hamileliğin en belirgin işareti olarak bilinir. Peki, hamilelikte ilk belirtiler nelerdir ve bu süreçte neler yaşanır? İşte gebeliğin ilk işaretleri…