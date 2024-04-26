Günde 3-4 tane yerseniz... Cevizin bilinmeyen faydası ortaya çıktı!

Ceviz, sağlık açısından oldukça değerli olan bir kuru yemiştir. 25 yıllık kapsamlı bir araştırma sonucunda elde edilen veriler, ceviz tüketiminin insan sağlığına olan olumlu etkilerini açığa çıkardı. Araştırmada, 3341 kişinin diyet alışkanlıklarının izlenmesiyle elde edilen bulgular, cevizin sağlık üzerindeki potansiyelini gözler önüne serdi. İşte günde 3-4 tane ceviz yemenin mucize etkisi...