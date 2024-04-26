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Günde 3-4 tane yerseniz... Cevizin bilinmeyen faydası ortaya çıktı!

Ceviz, sağlık açısından oldukça değerli olan bir kuru yemiştir. 25 yıllık kapsamlı bir araştırma sonucunda elde edilen veriler, ceviz tüketiminin insan sağlığına olan olumlu etkilerini açığa çıkardı. Araştırmada, 3341 kişinin diyet alışkanlıklarının izlenmesiyle elde edilen bulgular, cevizin sağlık üzerindeki potansiyelini gözler önüne serdi. İşte günde 3-4 tane ceviz yemenin mucize etkisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 08:42
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Cevizin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Daily Mail'in haberine göre, ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuru yemiş. Uzmanlar, ceviz tüketiminin bu özelliği sayesinde kalp hastalıklarını azaltabileceğini öngörüyorlar.

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Cevizin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları yaklaşık 45 yaşında olan 3.341 ABD'li kişiden gelen verileri analiz ettiler.

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Cevizin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! Günde 3-4 tane yerseniz...

YILLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Katılımcılar, 1985-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) çalışmasına katılmışlardı.

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Cevizin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Başlangıçta diyetleri hakkında röportaj yapıldı ve çalışmanın 7., 20. ve 25. yıllarında da takip edildiler.

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Cevizin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Ceviz yiyen 340 kişi günde ortalama 19 gram yemiş tüketti. Bu insanların kadın, beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksekti.