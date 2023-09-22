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Yumurtanın üzerinde yazan kodların sırrı ortaya çıktı: Meğer Kod 1, kod 2, kod 3 yazan yerlerde...

Yumurtaların üzerindeki "0-1-2-3" kodları, yumurtanın üretim şekline ve özelliklerine dair önemli bilgiler sunuyor. Bu kodlar, özellikle organik ve doğal beslenmeye dikkat eden tüketiciler için büyük bir rehberdir. Bu kodlar, tüketicilere yumurtanın nasıl üretildiği hakkında önemli bir bilgi verir ve sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi destekler. İşte anlamları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 16:13
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Yumurtanın üzerinde yazan kodların sırrı ortaya çıktı: Meğer Kod 1, kod 2, kod 3 yazan yerlerde...

Yumurtalar, protein bakımından zengin ve besleyici bir gıda kaynağı olarak yaygın olarak tüketilir. Özellikle çocuklar ve sporcular için önemli bir besin kaynağı olan yumurtalar, son yıllarda beslenme bilincinin artmasıyla daha da popüler hale gelmiştir. Ancak yumurta alırken, üzerinde bulunan "0-1-2-3" kodlarına dikkat etmek, tüketicilere önemli bilgiler sunar.

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Yumurtanın üzerinde yazan kodların sırrı ortaya çıktı: Meğer Kod 1, kod 2, kod 3 yazan yerlerde...

Şimdi sizlere yumurtaların üzerinde yer alan numaraların neyi ifade ettiğini tek tek anlatacağız.

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Yumurtanın üzerinde yazan kodların sırrı ortaya çıktı: Meğer Kod 1, kod 2, kod 3 yazan yerlerde...

0: Organik yumurta

Satın aldığınız yumurtanın üzerinde TR önünde 0 kodunu görüyorsanız iyi bir tercih yapmışsınız demektir çünkü bu numara, tavuğun yetiştirilirken kimyasal içerikli hiçbir ürün kullanılmadığı ve tamamen doğal ortamlarda bulunduğu anlamına gelir.

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Yumurtanın üzerinde yazan kodların sırrı ortaya çıktı: Meğer Kod 1, kod 2, kod 3 yazan yerlerde...

Yani yumurtanız organik bir üründür ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ama elbette gösterilen bu özenin sonucu olarak da fiyatı, diğer yumurtalardan daha fazladır.

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Yumurtanın üzerinde yazan kodların sırrı ortaya çıktı: Meğer Kod 1, kod 2, kod 3 yazan yerlerde...

1: Gezen tavuk yumurtası

0 kodlu yumurtalara nispeten biraz daha sağlıksız ama yine de tercih edilebilir olan 1 numaralı kodlu yumurtalar, gezen tavukların yumurtasıdır. Tavuklar istediği gibi serbest dolaşma özgürlüğüne sahiptir fakat tavuklar yetiştirilirken hormon veya kimyasal herhangi bir ürün kullanılmadığının kesinliği yoktur. Günümüz ekonomisinde biraz daha sağlıklı besleneyim ama o kadar da pahalı olmasın derseniz 1 numaralı kodu olan yumurtaları tüketebilirsiniz.