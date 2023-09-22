Yumurtanın üzerinde yazan kodların sırrı ortaya çıktı: Meğer Kod 1, kod 2, kod 3 yazan yerlerde...

1: Gezen tavuk yumurtası

0 kodlu yumurtalara nispeten biraz daha sağlıksız ama yine de tercih edilebilir olan 1 numaralı kodlu yumurtalar, gezen tavukların yumurtasıdır. Tavuklar istediği gibi serbest dolaşma özgürlüğüne sahiptir fakat tavuklar yetiştirilirken hormon veya kimyasal herhangi bir ürün kullanılmadığının kesinliği yoktur. Günümüz ekonomisinde biraz daha sağlıklı besleneyim ama o kadar da pahalı olmasın derseniz 1 numaralı kodu olan yumurtaları tüketebilirsiniz.