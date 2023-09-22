İbrahim Saraçoğlu’ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN GİZLİ KÜR TARİFİ

İbrahim Saraçoğlu bizlere boyun ve bel fıtığı gibi problemimizde faydalı olabilecek bir kür öneriyor. Bu bitkisel kürü hazırlamanız için, ihtiyacınız olan kırk kilit otu bir diğer adı at kuyruğu bitkisi ve 1 şişe Ardıç yağıdır. Hazırlanışı 1 su bardağı klorsuz suyu kaynatıp içine 2-3 yemek kaşığı kırkkilit otu diğer adıyla (atkuyruğu) ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ılınınca genişçe bir kap içine süzünüz. Hazırlamış olduğumuz kürün içine sonra 5 parmağınızı bu karışımın içine sokun ve ensenizden kuyruk sokumunuza kadar sürün. Bu karışımı sürdüğünüz günden sonraki gün aynı bölgeye Ardıç yağını ense kökünüzden, kuyruk sokumuna kadar aynı şekilde uygulayın. Bu işlemi 20 kez tekrarlayın. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra uygulama yaptığını bölgeyi kurulayın. Bu işlemi sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tekrarlayın. İbrahim Saraçoğlu kürünü gün aşırı tekrarlayabilirsiniz.

Bu süreçte her geçen gün bel fıtığından kaynaklanan ağrılarınızın hafiflediğini ve rahatladığınızı hissedeceksiniz.