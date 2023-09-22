İbrahim Saraçoğlu’ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

ARDIÇ YAĞININ FAYDALARI NELER?
📌Vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır. Böbrekleri, bağırsakları, kalp ve damar yollarını toksinlere karşı koruyucu etkisi vardır.
📌Ardıç yağı kanı temizler. Zararlı maddelerin vücuttan ve kandan atılmasında oldukça faydalıdır. Kansızlık tedavisinde kullanılır. Kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklara engel olur.
📌Soğuk algınlığına ve gribe karşı faydalıdır. Bu rahatsızlıklar sırasında, bir bardak su içerisine birkaç damla ardıç yağı ekleyerek içebilirsiniz. Ardıç yağı sinüzit için de yararlıdır.
📌Vücut ağrılarına karşı etkilidir. Romatizma ve buna bağlı olarak gelişen vücut ve eklem ağrıları için faydalıdır. Bu ağrılarda ardıç yağı ile masaj yapmak rahatlatıcı etki yaratır.
📌İştah açıcı ve idrar söktürücü etkisi vardır. Ayrıca ardıç yağı saça faydaları olan bir bitkisel yağdır. Saç dökülmesi sorununa karşı etkili çözümler sunar.
📌Saç derisini ve diplerini güçlendirir. Parlak saçlara sahip olmak için ardıç yağını banyodan sonra saçlarınıza sürebilirsiniz.
Kandaki şeker miktarını düşürür. Yaraların tedavisinde kullanılır.