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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu'ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

İbrahim Saraçoğlu'ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık konularında sunduğu doğal çözüm önerileriyle tanınan bir uzmandır. Bel fıtığı ve sırt ağrıları gibi yaygın sorunlarla başa çıkmak için önerdiği bitkisel çözümler de büyük ilgi görür. Saraçoğlu'nun önerdiği bel fıtığı kürü, doğal yağlarla hazırlanan bir karışımdan oluşur. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun gizli fıtık kürü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 22:21
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İbrahim Saraçoğlu’ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık konularında sunduğu doğal çözüm önerileriyle tanınan bir uzmandır. Bel fıtığı ve sırt ağrıları gibi yaygın sorunlarla başa çıkmak için önerdiği bitkisel çözümler de büyük ilgi görür. Saraçoğlu'nun önerdiği bel fıtığı kürü, doğal yağlarla hazırlanan bir karışımdan oluşur. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun gizli fıtık kürü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Saraçoğlu’ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

🍎ACI ELMA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Önemli bir cilt rahatsızlığı olanlar ya da herhangi bir hastalığı olanlar acı elma yağını kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır. Acı elma yağını bir pamuk üzerine damlatarak cildinizin istediğiniz bölgesine sürebilirsiniz.

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İbrahim Saraçoğlu’ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

ACI ELMA YAĞININ FAYDALARI

👉Kırışıklıkları önler

👉Hücreleri yeniler

👉Eklem ağrılarına iyi gelir

👉Yara ve kesikleri hızlı iyileştirir

👉Sivilceleri ve akneleri kurutarak pürüzsüz bir cilde zemin hazırlar

👉Acı elma yağı keskin kokusuyla sinirleri yatıştırır ve dikkat dağınıklığını önler

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İbrahim Saraçoğlu’ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN GİZLİ KÜR TARİFİ

İbrahim Saraçoğlu bizlere boyun ve bel fıtığı gibi problemimizde faydalı olabilecek bir kür öneriyor. Bu bitkisel kürü hazırlamanız için, ihtiyacınız olan kırk kilit otu bir diğer adı at kuyruğu bitkisi ve 1 şişe Ardıç yağıdır. Hazırlanışı 1 su bardağı klorsuz suyu kaynatıp içine 2-3 yemek kaşığı kırkkilit otu diğer adıyla (atkuyruğu) ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ılınınca genişçe bir kap içine süzünüz. Hazırlamış olduğumuz kürün içine sonra 5 parmağınızı bu karışımın içine sokun ve ensenizden kuyruk sokumunuza kadar sürün. Bu karışımı sürdüğünüz günden sonraki gün aynı bölgeye Ardıç yağını ense kökünüzden, kuyruk sokumuna kadar aynı şekilde uygulayın. Bu işlemi 20 kez tekrarlayın. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra uygulama yaptığını bölgeyi kurulayın. Bu işlemi sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tekrarlayın. İbrahim Saraçoğlu kürünü gün aşırı tekrarlayabilirsiniz.

Bu süreçte her geçen gün bel fıtığından kaynaklanan ağrılarınızın hafiflediğini ve rahatladığınızı hissedeceksiniz.

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İbrahim Saraçoğlu’ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...

ARDIÇ YAĞININ FAYDALARI NELER?

📌Vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır. Böbrekleri, bağırsakları, kalp ve damar yollarını toksinlere karşı koruyucu etkisi vardır.

📌Ardıç yağı kanı temizler. Zararlı maddelerin vücuttan ve kandan atılmasında oldukça faydalıdır. Kansızlık tedavisinde kullanılır. Kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklara engel olur.

📌Soğuk algınlığına ve gribe karşı faydalıdır. Bu rahatsızlıklar sırasında, bir bardak su içerisine birkaç damla ardıç yağı ekleyerek içebilirsiniz. Ardıç yağı sinüzit için de yararlıdır.

📌Vücut ağrılarına karşı etkilidir. Romatizma ve buna bağlı olarak gelişen vücut ve eklem ağrıları için faydalıdır. Bu ağrılarda ardıç yağı ile masaj yapmak rahatlatıcı etki yaratır.

📌İştah açıcı ve idrar söktürücü etkisi vardır. Ayrıca ardıç yağı saça faydaları olan bir bitkisel yağdır. Saç dökülmesi sorununa karşı etkili çözümler sunar.

📌Saç derisini ve diplerini güçlendirir. Parlak saçlara sahip olmak için ardıç yağını banyodan sonra saçlarınıza sürebilirsiniz.
Kandaki şeker miktarını düşürür. Yaraların tedavisinde kullanılır.