Bağışıklığınızı her daim zinde tutacak! Diyetisyenlerin bir numaralı önerisi...
Uzmanlar bağışıklık sisteminin vücut için son derece kritik bir savunma mekanizması olduğunu vurgulayarak, doğru beslenmenin bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını belirtiyor. Besinlerin doğru kombinasyonlarla tüketilmesinin vücudun bu besinleri daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor. İşte bağışıklığınızı zinde tutacak...
Giriş Tarihi: 21.09.2023
23:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
23:07
Uzmanlar bağışıklık sisteminin vücut için son derece kritik bir savunma mekanizması olduğunu vurgulayarak, doğru beslenmenin bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını belirtiyor. Besinlerin doğru kombinasyonlarla tüketilmesinin vücudun bu besinleri daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor. İşte bağışıklığınızı zinde tutacak...
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Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, bağışıklığı artıran besinler konusunda açıklamalarda bulundu. Bağışıklık sisteminin tanımını yapan Dyt. Nasuhbeyoğlu,
"Vücudu tüm hastalıklara karşı koruyan önemli bir savunma mekanizmasıdır. Bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı direnci yaş, genel sağlık durumu ve hastalığın ya da maruz kalınan virüsün şiddeti gibi önemli kriterlere göre değişkenlik gösterebilir" şeklinde konuştu.
Bağışıklığımızın düşmesinin nedenlerine değinen Dyt. Nasuhbeyoğlu,
"Mevsim geçişlerinde siz farkında olmasanız bile vücudunuz strese girer. Bir artıp bir azalan sıcaklıklar, hava basıncı ve iklim koşullarının yarattığı değişime uyum sağlamaya çalışan vücutta stres oluşması oldukça normaldir. Stres ise bağışıklık sistemini baskılayan ve vücudun direncini düşüren en önemli etmenlerden biridir. Bu süreçte vücutta biriken stresi egzersiz ya da nefes çalışmaları yardımıyla uzaklaştırarak en doğru adımlardan birini atabilirsiniz. Tabii bir de bu dönemde ikincil stres kaynaklarından ve moralinizi bozarak üzüntüye sebep olan faktörlerden uzak durmanızda fayda var. Açık havada geçirilen zamanın azalmasının bir yan etkisi de D vitamini emiliminin yetersiz kalmasıdır. Güneş ışınlarıyla aktifleşen bu vitaminin eksikliği, vücut direncini olumsuz etkiler. Yani, soğuyan hava sebebiyle kapalı alanlara kaçtığımızda vücudun D vitamini seviyesi düşer ve bağışıklık baskılanır" diye konuştu.
Mevsim geçişlerinde birçok kişinin alerji problemiyle boğuştuğunu vurgulayan Dyt. Nasuhbeyoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle bahar mevsimlerinde polen ve bitki tozları, üst solunum yolları ve gözlerde alerjiye sebep olabilir. Yaşanan alerji problemi vücudu strese soktuğu için bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bu da vücudun hastalıklara açık hale gelmesine sebep olur. Mevsim geçişlerinde vücudun hormon dengesi de bozulur. Bu da beslenme alışkanlıklarının değişmesine sebep olabilir. Artan iştah, vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla enerjiyle dolmasına ve fazla kilo problemine sebep olabilir. "
"BESLENMENİN ROLÜ"
Bağışıklığın düşmesinde yanlış beslenmenin rolüne dikkat çeken Dyt. Nasuhbeyoğlu,
"Vitamin ve minerallerden zengin olmasının yanı sıra yeterli, dengeli ve düzenli bir beslenme modeli, bağışıklık sistemimizin düşmemesi için gerekli bir kuraldır. Hazır ve paketli gıdalardan uzak bir beslenme şekli şart olmalıdır. Mevsime uygun ve hijyene uygun olarak tüketeceğiniz besinleri kendiniz pişirmeye çalışın" açıklamasında bulundu.