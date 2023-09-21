Bağışıklığınızı her daim zinde tutacak! Diyetisyenlerin bir numaralı önerisi...

Bağışıklığımızın düşmesinin nedenlerine değinen Dyt. Nasuhbeyoğlu, "Mevsim geçişlerinde siz farkında olmasanız bile vücudunuz strese girer. Bir artıp bir azalan sıcaklıklar, hava basıncı ve iklim koşullarının yarattığı değişime uyum sağlamaya çalışan vücutta stres oluşması oldukça normaldir. Stres ise bağışıklık sistemini baskılayan ve vücudun direncini düşüren en önemli etmenlerden biridir. Bu süreçte vücutta biriken stresi egzersiz ya da nefes çalışmaları yardımıyla uzaklaştırarak en doğru adımlardan birini atabilirsiniz. Tabii bir de bu dönemde ikincil stres kaynaklarından ve moralinizi bozarak üzüntüye sebep olan faktörlerden uzak durmanızda fayda var. Açık havada geçirilen zamanın azalmasının bir yan etkisi de D vitamini emiliminin yetersiz kalmasıdır. Güneş ışınlarıyla aktifleşen bu vitaminin eksikliği, vücut direncini olumsuz etkiler. Yani, soğuyan hava sebebiyle kapalı alanlara kaçtığımızda vücudun D vitamini seviyesi düşer ve bağışıklık baskılanır" diye konuştu.