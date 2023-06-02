02 Haziran 2023, Cuma
Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina'dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...
Her gün aynı yaşantı, dinlenememek, paketli gıdalar, güneş görmemek gibi çeşitli nedenlerden dolayı halsiz ve yorgun hissedebiliriz. Vitamin eksikliğinden kaynaklanabilen bu durum için İbn-i Sina 10 asır öncesinden gerekli tedaviyi yazdı. İşte tek bir damlasıyla halsizliğinizi kesip atacak besin...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 15:51
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