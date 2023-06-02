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Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina'dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...

Her gün aynı yaşantı, dinlenememek, paketli gıdalar, güneş görmemek gibi çeşitli nedenlerden dolayı halsiz ve yorgun hissedebiliriz. Vitamin eksikliğinden kaynaklanabilen bu durum için İbn-i Sina 10 asır öncesinden gerekli tedaviyi yazdı. İşte tek bir damlasıyla halsizliğinizi kesip atacak besin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 15:51
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Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina’dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...

İslam coğrafyasının en önemli bilim adamlarından olan İbn-i Sina, halsizlik ve yorgunluk için kesin tedavi yöntemini verdi. Sabah yataktan kalkmak zor gelen ya da dışarı çıkmak zulüm olanlar için asırlık reçete geldi. Adeta enerji depolarınızı doldurup taşıracak. Meğer bir damlası bile...

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Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina’dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...

ENERJİ DEPOLARINIZ DOLACAK!

İbn-i Sina asırlar öncesinden enerji veren besinin reçetesini yazdı. Yorgun hissedenlere demirli suları öneren İbn-i Sina, pek çok insanın enerji bulmasına yardımcı oldu. Ayrıca ilgili besin enerji vermenin yanı sıra birçok sağlık sorununa da faydalı oluyor.

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Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina’dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...

İşte İbn-i Sina tarafından önerilen demirli suların faydaları;

*Vücuttaki enerjiyi arttırma etkisi bulunur. Yorgunluğu sona erdirir.

*iştah açıcı özelliği bulunur.

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Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina’dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...

*Dalak hastalıklarına karşı faydalı etkisi bulunur.

*Mide ağrılarına karşı faydalı olur.

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Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina’dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...

İbn-i Sina tarafından önerilen demirli suların diğer faydaları şu şekilde;

*Demir eksikliğine karşı fayda sağlar.

*Mikroplara karşı vücudun korunmasına yardımcı olur.