Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina’dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...

İslam coğrafyasının en önemli bilim adamlarından olan İbn-i Sina, halsizlik ve yorgunluk için kesin tedavi yöntemini verdi. Sabah yataktan kalkmak zor gelen ya da dışarı çıkmak zulüm olanlar için asırlık reçete geldi. Adeta enerji depolarınızı doldurup taşıracak. Meğer bir damlası bile...