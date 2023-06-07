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Haberler Galeri Canan Karatay'dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!

Canan Karatay'dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!

Canan Karatay kalıcı kilo vermenin yollarını açıkladı! Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarda gündem yaratan Karatay, zayıflamak isteyenlere altın değerinde tavsiyeler verdi. Kalıcı kilo vermenin sırrını veren ünlü profesör, neler yapmamız gerektiğini tek tek açıkladı. İşte, 2 haftada yağlarınızı yok eden diyet listesi...

Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:47
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Canan Karatay’dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!

Kilo vermek isteyenler bu kurala dikkat etsin! Canan Karatay kalıcı zayıflamanın formülünü açıkladı. Sağlıklı beslenme yönün yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan ünlü profesör, 2 haftada 7 kilo verdiren diyeti açıkladı. Deneyenler kesin sonuç alıyor. İşte Canan Hoca'dan zayıflama formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay’dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!

KAHVALTIDA MUTLAKA TÜKETİN!

Canan Karatay, kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıklarken, özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğunu vurguladı.

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Canan Karatay’dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!

Karatay, "Kahvaltıda köy tereyağına yumurta, zeytin, peynir, ceviz, salatalık, turp yiyin. Bu şekilde daha kolay kilo verir, göbeğinizden kurtulursunuz" diyor.

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Canan Karatay’dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!

KARATAY DİYETİ KAHVALTISININ DEĞİŞMEZ KURALI!

Karatay Diyeti kahvaltısının değişmez kuralı, mutlaka 2 yumurta yenilmesidir. Ekmek insülin direncini kırdığı için yenilmesi yasaktır.

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Canan Karatay’dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!

Bunun yerine fındık, badem ya da zeytin tüketilmektedir. Bu besinler, tokluk hissini arttırarak gün boyunca açlık hissini azaltır.