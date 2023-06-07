07 Haziran 2023, Çarşamba
Canan Karatay'dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor!
Canan Karatay kalıcı kilo vermenin yollarını açıkladı! Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarda gündem yaratan Karatay, zayıflamak isteyenlere altın değerinde tavsiyeler verdi. Kalıcı kilo vermenin sırrını veren ünlü profesör, neler yapmamız gerektiğini tek tek açıkladı. İşte, 2 haftada yağlarınızı yok eden diyet listesi...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:47
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