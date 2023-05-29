Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...

KOLAJEN DEPOSU KARIŞIM

Her gün taze olarak hazırlayabileceğiniz bu karışım hem oldukça lezzetli hem de oldukça pratik. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki kolajen miktarına zirve yaptırıp gözle görülür farklar yaratacak…

Malzemeler

½ su bardağı donmuş çilek

½ su bardağı donmuş yaban mersini

1 küçük olgun muz (istenirse donmuş)

¾ fincan soğutulmuş şekersiz kaju sütü,

1 yemek kaşığı kaju yağı

1 yemek kaşığı kabuğu çıkarılmış kenevir tohumu

Yapılışı

Çilek, yaban mersini, muz, kaju sütü, kaju yağı ve kenevir tohumlarını bir karıştırıcıda karıştırın. Pürüzsüz olana kadar işleyin, gerekirse istenen kıvam için daha fazla kaju sütü ekleyin. Anında tüketebilirsiniz.

Bunun dışında düzenli olarak tüketebileceğiniz listedeki gıdalar da büyük farklar yaratabilir…