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Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...

Diyetisyen ve güzellik uzmanı Katey Davidson, hem incecik hem de gençlik güzelliğini korumak isteyenler için tüyoları açıkladı. Kolajen açısından zengin yiyeceklerin cilt desteği için gerekli amino asitlerin oluşturulmasına zemin hazırlayacağını açıkladı. İşte 7 yaş gençleşmenizi sağlayacak 1 aylık diyet listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:26
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Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...

Yediğimiz yiyeceklerin kilomuza etkisi kadar cilt sağlığımıza da doğrudan etkisi vardır. Özellikle kadınlar için kırmızıçizgi olabilecek kadar önemli noktalardan biri olan diyet ve güzellik noktasında bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. İşte uzmanının açıkladığı o püf noktalar. Tek damlası bile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...

Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cilt hedefleriniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Diyetisyen ve güzellik uzmanı Katey Davidson, "Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin" diyor.

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Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...

KOLAJEN DEPOSU KARIŞIM

Her gün taze olarak hazırlayabileceğiniz bu karışım hem oldukça lezzetli hem de oldukça pratik. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki kolajen miktarına zirve yaptırıp gözle görülür farklar yaratacak…

Malzemeler

½ su bardağı donmuş çilek
½ su bardağı donmuş yaban mersini
1 küçük olgun muz (istenirse donmuş)
¾ fincan soğutulmuş şekersiz kaju sütü,
1 yemek kaşığı kaju yağı
1 yemek kaşığı kabuğu çıkarılmış kenevir tohumu
Yapılışı

Çilek, yaban mersini, muz, kaju sütü, kaju yağı ve kenevir tohumlarını bir karıştırıcıda karıştırın. Pürüzsüz olana kadar işleyin, gerekirse istenen kıvam için daha fazla kaju sütü ekleyin. Anında tüketebilirsiniz.

Bunun dışında düzenli olarak tüketebileceğiniz listedeki gıdalar da büyük farklar yaratabilir…

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Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...

KEMİK SUYU

Son araştırmalar kemik suyunun güvenilir bir kolajen kaynağı olmayabileceğini bulsa da, bu seçenek açık ara en popüler olanıdır. Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajeni çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzet için baharatlardan yararlanabilirsiniz..

Davidson, "Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin içerir" diyor.

"Ancak, diğer malzemelerle birlikte kullanılan kemiklerin kalitesi nedeniyle her kemik suyu farklıdır" diye ekliyor. Et suyunun kalitesini garanti etmek için, hazır olanlar yerine kasaptan alınan kemiklerle kendi suyunu yapmanızı öneriyor.

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Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...

DOLMALIK BİBER

Bir salataya veya sandviçe domates eklerken biraz kırmızı biber de ekleyin. Bu yüksek C vitamini sebzeleri, yaşlanma belirtileri ile mücadele edebilecek bir anti-inflamatuar bileşik olan kapsaisin içerir.