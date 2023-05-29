29 Mayıs 2023, Pazartesi
Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...
Diyetisyen ve güzellik uzmanı Katey Davidson, hem incecik hem de gençlik güzelliğini korumak isteyenler için tüyoları açıkladı. Kolajen açısından zengin yiyeceklerin cilt desteği için gerekli amino asitlerin oluşturulmasına zemin hazırlayacağını açıkladı. İşte 7 yaş gençleşmenizi sağlayacak 1 aylık diyet listesi...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:26
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