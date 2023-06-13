Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...

"KÖY TEREYAĞI TEHLİKELİ DEĞİL"

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı."

CnnTürk'te yer alan habere göre; Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin püf noktası doğru beslenmeden geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ortalama yaşam süresi 78.6 yıl olsa da kişilerin ömürlerini etkileyen en önemli unsur, beslenme alışkanlıkları.