HaberlerGaleriYorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...
Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...
Canan Karatay, sürekli enerjisiz hissedenlere altın değerinde tavsiyeler verdi. Anında doping etkisi yaratıyor... Sağlıklı beslenme konusunda ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan ünlü profesör, yorgunluğun çözümünü buldu. Karatay, 'mutlaka tüketin' diyerek uyardı. İşte halsizliğinizi yok edecek besin...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:38Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:39