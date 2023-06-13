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Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...

Canan Karatay, sürekli enerjisiz hissedenlere altın değerinde tavsiyeler verdi. Anında doping etkisi yaratıyor... Sağlıklı beslenme konusunda ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan ünlü profesör, yorgunluğun çözümünü buldu. Karatay, 'mutlaka tüketin' diyerek uyardı. İşte halsizliğinizi yok edecek besin...

Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:39
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Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...

Prof. Dr. Canan Karatay vücuda doping etkisi veren besini açıkladı! Şeker tüketmenin enerji değil tam tersi halsizliğe neden olduğunu açıklayan Karatay, yine ezberleri bozdu. İşte ünlü profesörden enerjisi artıran besin önerileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...

YORGUNLUĞA KÖKTEN ÇÖZÜM!

"SABAH AKŞAM ERİTİP İÇİN"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, insan ömrünü uzatacak besinleri şöyle sıraladı: "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz.

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Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...

Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık hem kan yapar hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur. Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz.

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Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...

Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

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Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...

"KÖY TEREYAĞI TEHLİKELİ DEĞİL"

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı."

CnnTürk'te yer alan habere göre; Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin püf noktası doğru beslenmeden geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ortalama yaşam süresi 78.6 yıl olsa da kişilerin ömürlerini etkileyen en önemli unsur, beslenme alışkanlıkları.