14 Haziran 2023, Çarşamba
Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce güzelliğin sırrını açıkladı! Günde 1 bardak...
Stres, kirli hava, düzensiz beslenme, ekran ışığı gibi modern zamanın olmazsa olmazları arasında bulunan bu sebepler yaşlanmayı hızlandırıyor. Bu sebeple insanlar adeta gençlik iksiri arayışına çıkarken İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden bunun reçetesini verdi. İşte İbn-i Sina'dan yaşlanmanızı durduracak güzellik iksiri...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 08:35
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