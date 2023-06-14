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Haberler Galeri Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."

Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."

Şeker hastalığı küçük büyük demeden herkesin sorunu haline geldi. Hareketsizlik ve hazır gıdalar sağlıksız yaşamı destekleyerek kilo ve şeker sorunlarına kapı araladı. Şeker hastalarına ya da tatlı isteğini bastırmakta güçlük çekenlere Dr. Ender Saraç reçeteyi verdi. 5 basit çay tarifiyle kan şekerinizi dize getirin.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:04
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Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: Tatlının üzerine hemen...

Ender Saraç sağlıklı yaşam tavsiyelerine bir yenisini ekleyerek hem kilo hem de şeker sorununuzu çözecek tarifle geldi. Bu 5 formül sayesinde kan şekerinizi rahatlıkla düşürebileceksiniz. Kimyasal ilaçlar yerine doğal olarak şeker isteğini bastırmak isteyenler için 5 bitki çayı ilaç gibi gelecek. Tek yapmanız gereken tatlının hemen üzerine...

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Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: Tatlının üzerine hemen...

Tokluk kan şekeri yani besin alımından 2 saat sonra ölçülen kan şekeri değeri 140 mg/dl'ye kadar normal kabul edilir. Bu değer 140-200 mg/dl arasında olduğunda pre-diyabet (gizli şeker) durumu söz konusudur. Tokluk kan şekerinin 200 mg/dl'nin üzerine çıkması ise şeker hastalığını ifade eder.

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Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: Tatlının üzerine hemen...

Açlık/Tokluk Kan Şekeri Değeri Kaç Olmalıdır?

Açlık kan şekeri yani en az 8 saatlik açlık durumunda ölçülen kan şekeri, normalde 70-100 mg/dl arasında olmalıdır. Bu değer 60 mg/dl ve altında olduğu durumda hipoglisemi durumu söz konusudur.

Doktor Ender Saraç'a göre hem tatlı tüketip hem şekeri fırlatmamak mümkün. İşte kilo ve şeker korkusu yüzünden tatlılarından uzak durmaya çalışanlara Doktor Ender Saraç'ın önerileri...

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Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: Tatlının üzerine hemen...

ŞEKERİ YÜKSELTMEMEK İÇİN ENDER SARAÇ'IN 5 ÖNERİSİ

1. Tatlının üzerine hemen 1/2 tatlı kaşığı tarçın tüketin

2. Biraz mahlep, kekik, zahter de şekeri dengeler.

3. Kuşburnu, tarçın çayı bol su içmek ve biraz egzersiz de yardımcı olur

4. Kızartma ve ağır şuruplu tatlılar yerine mısır şurupsuz ve fazla beyaz un kullanılmayan tatlıları tercih edin ve aynı gün içinde, tatlıdan vazgeçemiyorsanız bir de makarna, pilav ve börek gibi hamur işlerini azaltın.

5. Tatlı miktarını abartmayın ve yanına bir de şekeri düşüren Türk kahvesi eklerseniz iyi olur. Krom hapları da insülin salgısını dengelemeye yardımcı olur.

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Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: Tatlının üzerine hemen...

Kan Şekerini Düşüren Besinler

Tarçın
Çemen otu
Zerdeçal
Brokoli filizi
Sirke
Sarımsak
Yaban mersini
Tatlı patates