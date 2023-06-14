14 Haziran 2023, Çarşamba
Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."
Şeker hastalığı küçük büyük demeden herkesin sorunu haline geldi. Hareketsizlik ve hazır gıdalar sağlıksız yaşamı destekleyerek kilo ve şeker sorunlarına kapı araladı. Şeker hastalarına ya da tatlı isteğini bastırmakta güçlük çekenlere Dr. Ender Saraç reçeteyi verdi. 5 basit çay tarifiyle kan şekerinizi dize getirin.
Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:04
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