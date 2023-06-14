Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."

ŞEKERİ YÜKSELTMEMEK İÇİN ENDER SARAÇ'IN 5 ÖNERİSİ

1. Tatlının üzerine hemen 1/2 tatlı kaşığı tarçın tüketin

2. Biraz mahlep, kekik, zahter de şekeri dengeler.

3. Kuşburnu, tarçın çayı bol su içmek ve biraz egzersiz de yardımcı olur

4. Kızartma ve ağır şuruplu tatlılar yerine mısır şurupsuz ve fazla beyaz un kullanılmayan tatlıları tercih edin ve aynı gün içinde, tatlıdan vazgeçemiyorsanız bir de makarna, pilav ve börek gibi hamur işlerini azaltın.

5. Tatlı miktarını abartmayın ve yanına bir de şekeri düşüren Türk kahvesi eklerseniz iyi olur. Krom hapları da insülin salgısını dengelemeye yardımcı olur.