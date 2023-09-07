07 Eylül 2023, Perşembe
Yoğurda karıştırıp tükettiğinizde vücutta iltihap bırakmıyor! Her derdin devası bu besinde...
Bu besin, yoğurtla bir araya geldiğinde vücudu gençleştirmeye yardımcı olur. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek isteyenler için mucize besinin tüketiminin önemini vurguluyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hava değişimlerine bağlı hastalıklardan koruduğu bilinmektedir. İşte her derdin devası besin...
Giriş Tarihi: 07.09.2023 09:54
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