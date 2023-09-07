Yoğurda karıştırıp tükettiğinizde vücutta iltihap bırakmıyor! Her derdin devası bu besinde...

Sumak, sağlığa birçok faydası bulunan doğal bir baharat olarak bilinir ve özellikle gençlik sırrı olarak kabul edilir. Özellikle yoğurtla karıştırılarak tüketildiğinde, besin değerleri açığa çıkar ve vücut için oldukça yararlı hale gelir. Sumağın içeriğinde bulunan antioksidanlar, kalbi gençleştirmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler.