Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? Tedavisi var mı?

Eris varyantı, son günlerde dünya genelinde Covid-19'un yeni bir varyantı olarak öne çıkmış ve sağlık otoritelerinin dikkatini çekmiştir. Bu varyant, EG.5 adıyla da bilinir ve özellikle İngiltere'de sıkça görülmüştür. Bilim insanlarına göre, Eris varyantı, Sars-Cov-2 virüsünün Omicron varyantından türemiştir. Ancak bu yeni varyantın özellikleri ve etkisi hala daha fazla araştırma ve inceleme gerektiriyor.