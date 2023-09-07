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Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Tedavisi var mı?

Eris varyantı, Covid-19'un yeni bir varyantı olarak gündemde yer almış ve dikkat çekmiştir. EG.5 olarak da bilinen bu varyant, İngiltere'de özellikle yoğunlaşan bir durum olarak gözlemlenmiştir. İngiltere'de her 7 vakanın 1'inde görüldüğü bildirilen Eris varyantı, Sars-Cov-2 virüsünün Omicron varyantından türediği belirtilmektedir. İşte eris varyantı ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 08:53
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Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? Tedavisi var mı?

Eris varyantı, son günlerde dünya genelinde Covid-19'un yeni bir varyantı olarak öne çıkmış ve sağlık otoritelerinin dikkatini çekmiştir. Bu varyant, EG.5 adıyla da bilinir ve özellikle İngiltere'de sıkça görülmüştür. Bilim insanlarına göre, Eris varyantı, Sars-Cov-2 virüsünün Omicron varyantından türemiştir. Ancak bu yeni varyantın özellikleri ve etkisi hala daha fazla araştırma ve inceleme gerektiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? Tedavisi var mı?

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Şu ana kadar Türkiye'de Eris varyantının bulunmadığının belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil" dedi.

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Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? Tedavisi var mı?

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris varyantı veya eris virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip edilmesi gerektiği bildirilen ve omicron belirtileri ile benzerlik gösteren Covid 19'un mutasyonu uğramış versiyonu olarak ifade ediliyor.

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Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? Tedavisi var mı?

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yapılan çalışmalara göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şu şekilde;

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Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? Tedavisi var mı?

*Boğaz ağrısı
*Burun akıntısı
*Tıkalı bir burun
*Hapşırma
*Balgamsız öksürük
*Baş ağrısı
*Balgamlı öksürük
*Boğuk bir ses
*Kas ağrıları
*Koku almada değişiklik.