07 Eylül 2023, Perşembe
Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Tedavisi var mı?
Eris varyantı, Covid-19'un yeni bir varyantı olarak gündemde yer almış ve dikkat çekmiştir. EG.5 olarak da bilinen bu varyant, İngiltere'de özellikle yoğunlaşan bir durum olarak gözlemlenmiştir. İngiltere'de her 7 vakanın 1'inde görüldüğü bildirilen Eris varyantı, Sars-Cov-2 virüsünün Omicron varyantından türediği belirtilmektedir. İşte eris varyantı ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 07.09.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 08:53
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