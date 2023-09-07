Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

Beslenme Uzmanı Dr. Meghana Pasi, "Düşük karbonhidratlı bir diyetin amacı, vücudun birincil enerji kaynağı olarak glikoza olan bağımlılığını azaltmak ve enerji için depolanmış yağın kullanımını teşvik etmek olmalıdır; kilo kaybı ve geliştirilmiş sağlık belirteçleri. Buradaki fikir, özellikle ekmek, makarna, pirinç, patates ve şekerli atıştırmalıklar gibi şekerli ve nişastalı yiyeceklerde bulunan karbonhidratları azaltmaktır. Sağlıklı bir düşük karbonhidratlı diyet, sebzeler, meyveler, fasulye, bakliyat, yağsız proteinler ve bazı tam tahıllar gibi çeşitli besleyici, bütün, işlenmemiş gıdaları içermelidir." dedi.