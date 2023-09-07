07 Eylül 2023, Perşembe
Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!
Normal bir sağlıklı diyet, genellikle yaklaşık olarak günlük kalori alımının %55-60'ını karbonhidratlardan sağlar. Dolayısıyla, %40 veya daha az karbonhidrat içeren bir diyet, düşük karbonhidratlı olarak kabul edilir. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kişi karbonhidrat alımını azaltabilir ve kan şekeri seviyelerinin nasıl değiştiğini görebilir.
Giriş Tarihi: 07.09.2023 10:44
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