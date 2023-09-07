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Haberler Galeri Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

Normal bir sağlıklı diyet, genellikle yaklaşık olarak günlük kalori alımının %55-60'ını karbonhidratlardan sağlar. Dolayısıyla, %40 veya daha az karbonhidrat içeren bir diyet, düşük karbonhidratlı olarak kabul edilir. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kişi karbonhidrat alımını azaltabilir ve kan şekeri seviyelerinin nasıl değiştiğini görebilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 10:44
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Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

Normal bir sağlıklı diyet, genellikle yaklaşık olarak günlük kalori alımının %55-60'ını karbonhidratlardan sağlar. Dolayısıyla, %40 veya daha az karbonhidrat içeren bir diyet, düşük karbonhidratlı olarak kabul edilir. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kişi karbonhidrat alımını azaltabilir ve kan şekeri seviyelerinin nasıl değiştiğini görebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

Bir kişinin karbonhidrat ihtiyacı, aktivite düzeyi, kilosu ve sağlık hedeflerine göre değişir. Kişinin ayrıca diyet tercihlerini ve metabolik hedeflerini hesaba katması ve ardından kendileri için en uygun karbonhidrat alımına karar vermesi gerekir.

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Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

Bir kişinin karbonhidrat ihtiyacı, aktivite düzeyi, kilosu ve sağlık hedeflerine göre değişir. Kişinin ayrıca diyet tercihlerini ve metabolik hedeflerini hesaba katması ve ardından kendileri için en uygun karbonhidrat alımına karar vermesi gerekir.

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Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

Beslenme Uzmanı Dr. Meghana Pasi, "Düşük karbonhidratlı bir diyetin amacı, vücudun birincil enerji kaynağı olarak glikoza olan bağımlılığını azaltmak ve enerji için depolanmış yağın kullanımını teşvik etmek olmalıdır; kilo kaybı ve geliştirilmiş sağlık belirteçleri. Buradaki fikir, özellikle ekmek, makarna, pirinç, patates ve şekerli atıştırmalıklar gibi şekerli ve nişastalı yiyeceklerde bulunan karbonhidratları azaltmaktır. Sağlıklı bir düşük karbonhidratlı diyet, sebzeler, meyveler, fasulye, bakliyat, yağsız proteinler ve bazı tam tahıllar gibi çeşitli besleyici, bütün, işlenmemiş gıdaları içermelidir." dedi.

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Ağzınıza bile sürmeden, çöpe atın! Kalp sağılığınızı içten içe yiyor! Kan şekerinizi parçalıyor!

İNSÜLİN DİRENCİ DE RİSKİ ARTIRIYOR

Tip-2 diyabette vücut insülini etkili bir şekilde kullanamaz ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Düşük karbonhidratlı bir diyet, kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olarak aşırı insülin veya ilaç ihtiyacını azaltır. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kişi karbonhidrat alımını azaltabilir ve kan şekeri seviyelerinin nasıl değiştiğini görebilir.