03 Ağustos 2023, Perşembe
Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…
İnsan yaşamı için su tüketimi önemli ancak yeterli miktarda olmaması halinde hastalıklara hatta uzun süreli olması halinde ölümcül durumlara yol açmakta. Bu hususa dair Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'dan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Sıcak havalarda yetersiz sıvı tüketiminin yaratabileceği hasarlara değinen Altay, risk grubunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:04
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