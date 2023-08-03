03 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…

Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…

İnsan yaşamı için su tüketimi önemli ancak yeterli miktarda olmaması halinde hastalıklara hatta uzun süreli olması halinde ölümcül durumlara yol açmakta. Bu hususa dair Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'dan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Sıcak havalarda yetersiz sıvı tüketiminin yaratabileceği hasarlara değinen Altay, risk grubunu açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:04
  • 1
  • 8
Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…

Prof. Dr. Altay, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların insan vücuduna olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…

Ağustosla birlikte yeni bir sıcak hava dalgasının etkilerinin görülmeye başladığını belirten Altay, "Zaten normal şartlarda yaz aylarında bazı hastaları risk grubu olarak değerlendiriyorduk. Ancak son yıllarda mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle kalp ve hipertansiyon hastaları yaz döneminde çok dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

  • 3
  • 8
Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…

Altay, aşırı sıcakların görüldüğü günlerde risk grubundaki hastaların mümkün olmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini vurguladı.

  • 4
  • 8
Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…

Yaz aylarında sıvı tüketiminin öneminin altını çizen Altay, tuz ve şeker içeriği yüksek içeceklerden kaçınılması önerisinde bulundu.

  • 5
  • 8
Yetersiz su tüketenler dikkat! 💧 Ölüm riski var: Kalp ve hipertansiyon…

"BAYILMA, ARİTMİ VE BİRÇOK PROBLEM…"

Risk grubundaki hastaların dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Altay şunları kaydetti:

"Özellikle kalp ve hipertansiyon hastaları sıcaklığın en yüksek dereceye ulaştığı zamanlarda zorunlu haller dışında dışarıda bulunmamalı.