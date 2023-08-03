1 damlası bile yetiyor! Şampuanın içine bunu ekleyin! Saç derinizi tertemiz yapacak! Egzama, kaşıntı, kepek...

Saç egzamasını kökünden kazıyor! Şampuanınızın içine 1 damla eklemeniz yeterli. Saç egzaması, günlük hayatımızı olumsuz etkileyen deri rahatsızlıklardan biridir. Bu rahatsızlık kaşıntı, kızarıklık, pullanma ve yanma gibi belirtiler vererek saç dökülmelerine sebep olur. Saç egzaması doğal yöntemlerle de tedavi edilebilir. Peki, saç egzamasına ne iyi gelir? İşte, egzamayı yok eden mucizevi tarif...