Yemeklerin kalorisi yarıya düşüyor! Lezzeti değişmiyor! Yağ yerine kullanın

Ancak, pratik yöntemler ve malzemelerle bu durumu değiştirmek mümkündür. İşte bu konuda uygulayabileceğiniz bazı ipuçları...

1. Pişirme Yöntemini Değiştirin

Yağ miktarını azaltmanın en etkili yollarından biri, pişirme yöntemlerinizi gözden geçirmektir. Kızartma yerine, buharda pişirme, fırınlama veya haşlama gibi yağ gerektirmeyen pişirme tekniklerini tercih edebilirsiniz.

Örneğin:

Fırında pişirme: Sebzeler fırınlandığında daha az yağ kullanılır ve aynı zamanda doğal tatları daha belirgin hale gelir.

Buharda pişirme: Sebzeler ve etler buharda piştiğinde, besin değerleri korunur ve yağ kullanımına gerek kalmaz.

Haşlama: Haşlama, yemeklerinizi çok fazla yağ eklemeden pişirmenin bir diğer sağlıklı yoludur.

Bu yöntemler sayesinde yemekleriniz daha hafif ve sağlıklı olacaktır.