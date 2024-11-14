14 Kasım 2024, Perşembe
Kilo aldıran tehlike! Eksikliği metabolizmayı mahvediyor...
Vücudumuzun sağlıklı işleyişi için gerekli olan birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Bu bileşenlerden biri olan iyot, özellikle tiroit bezinin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Tiroit bezi, vücudun metabolizmasını düzenleyen ve enerji seviyelerinden büyüme ve gelişmeye kadar pek çok fonksiyonu kontrol eden hormonları üretir. Bu nedenle, iyot eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:17