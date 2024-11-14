Kilo aldıran tehlike! Eksikliği metabolizmayı mahvediyor...

İyot eksikliği nedeniyle hormon üretimi azaldığında, vücut bu eksikliği telafi etmeye çalışarak tiroit bezini büyütür. Bu, guatr adı verilen tiroit bezinin şişmesine neden olur. Guatr, genellikle boyunda bir şişlik olarak görülür ve yorgunluk, soğuk hassasiyeti gibi belirtilerle kendini gösterebilir.