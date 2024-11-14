14 Kasım 2024, Perşembe
Dişlerini gıcırdatıyorsan dikkat! Çeneniz tıkırdıyor mu? Meğer arkasında o neden varmış!
Çene ağrısı, diş gıcırdatma veya tıkırtı sesleri, çoğu zaman göz ardı edilen ancak oldukça yaygın sorunlardır. Yetişkinlerin yüzde 10-15'inin yaşadığı temporomandibüler bozukluk (TMD), genellikle fark edilmeyen ve sessiz bir problem gibi görünse de, aslında çene ile ilgili geniş bir ağrı ve rahatsızlık yelpazesi yaratabilir. Peki bu sorunun asıl sebebi ne?
Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:31