Dişlerini gıcırdatıyorsan dikkat! Çeneniz tıkırdıyor mu? Meğer arkasında o neden varmış!

Arkasındaki Neden Bu Olabilir!

The Guardian'da yer alan habere göre, Temporomandibüler bozukluklar genetik faktörler, çene travması veya alışkanlıklar gibi birçok farklı etkenden kaynaklanabilir. Ayrıca, stres ve duygusal sıkıntılar da TMD'nin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Iowa Üniversitesi'nden Doktor Clark Stanford, stresin çene gerginliğini artırarak diş gıcırdatmaya sebep olduğunu ve bunun da ağrıyı tetiklediğini belirtiyor. TMD'nin aynı zamanda migren, fibromiyalji gibi kronik ağrı durumlarıyla örtüştüğü de gözlemlenmiştir.