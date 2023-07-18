Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken... Yorgun uyanmaya asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi’den size enerji dolduracak şifa!

YORGUNLUĞU SİLİP ATACAK TEDAVİ

Ünlü hekim Ebu Bekir Er Razi kitabında bitkinlik ve yorgunluk tedavisi için şu formülü dile getirir:

Mesela, on veya daha fazla fersah yol yürüyen bir adamın düçar olduğu yorgunluk ve mafsallarında meydana gelen sertleşmeden dolayı artık ilerlemesi mümkün olmaz.