HaberlerGaleriYaz sıcaklarında tek yapmanız gereken... Yorgun uyanmaya asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den size enerji dolduracak şifa!
Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken... Yorgun uyanmaya asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den size enerji dolduracak şifa!
Yorgunluğa ne iyi gelir sorusunun cevabı merak ediliyor. Sıcak havalar yorgun ve halsiz hissettirmeye neden olurken konuya ilişkin tedavi yöntemleri de araştırılmaya başlandı. Tıp ilmine ışık tutan İslam coğrafyasının önemli bilim insanlarından biri olan Ebu Bekir Er Razi, konuya ilişkin reçeteyi yüzyıllar öncesinden verdi. Yaz kış ayaklarınıza bunu yapmanız yeterli. İşte detayları...