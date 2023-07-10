10 Temmuz 2023, Pazartesi
O besini tüketerek 35 kilo verdi! Zuhal Topal'ın kilo verme yöntemi! Her gün 1 kaşık...
Zuhal Topal'a 35 kilo verdiren diyet listesi! Meğer doğum kilolarından bu besinle kurtulmuş. Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in sunucu Zuhal Topal, bir zamanlar doğum kilolarıyla gündem oluyordu. Ünü isim şimdilerde fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Topal'ın hayranları, nasıl zayıfladığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Zuhal Topal'ı mum gibi incelten o besin...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:00
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