HaberlerGaleriİbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...
İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...
Sıcak havaların en büyük sorunlarından biri de baş ağrısı. Sıklıkla yaygınlaşan baş ağrısına karşı kimyasal ilaçlar kullanmak yerine doğal çözümler arayanlara İslam coğrafyasının en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina'dan tedavi reçetesi geldi. Asırlar öncesinden kaleme aldığı bu tedaviyle birlikte baş ağrınız şipşak geçecek. İşte detayları...