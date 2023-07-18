18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...

İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...

Sıcak havaların en büyük sorunlarından biri de baş ağrısı. Sıklıkla yaygınlaşan baş ağrısına karşı kimyasal ilaçlar kullanmak yerine doğal çözümler arayanlara İslam coğrafyasının en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina'dan tedavi reçetesi geldi. Asırlar öncesinden kaleme aldığı bu tedaviyle birlikte baş ağrınız şipşak geçecek. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:43
  • 1
  • 7
İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...

Artan sıcak havalar çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı gibi çeşitli şikayetlere neden olan sıcak havalara karşı ilaçsız doğal çözüm Tıp ilminin temellerini atan İbn-i Sina tarafından yıllar önce verildi. İşte sıcak çarpması yaşayan birine şipşak tedavi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...

Şu yaşadığımız sıcak günlere ilaç gibi gelecek bazı tavsiye ve tarifleri de var İbni Sina'nın. Bunaltıcı sıcaklara karşı yolda yürürken bile göğsünü tutan ve nefes almakta zorluk çekenlere şifası şöyleydi:

  • 3
  • 7
İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...

"Pişirilmiş kuru zufa otu yedirin, ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirerek içirin.

  • 4
  • 7
İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...

Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu da yedirin ve sıcak su içirin"

  • 5
  • 7
İbn-i Sina 1000 yıllık tedavi! Baş ağrısına İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasını şipşak geçirecek tarif...

Vücuttaki her bir sorun için bitki, yağ ve gıdalar sunarak şifa dağıtan büyük hekim, ağız kokusu için çözüm de sundu elbette. Tarifi de burada.