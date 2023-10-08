Vücutta virüs bırakmıyor! Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili!
Son dönemin popüler gıdalarından biri olarak öne çıkan alıç sirkesi, saymakla bitmeyen faydalarıyla sağlığımıza katkı sağlayan önemli bir besindir. İçeriğinde bulunan yüksek C vitamini ve lif miktarı, alıç sirkesini gerçek bir şifa kaynağı haline getirir. İşte limon ve greyfurttan 10 kat etkili faydaları...
Giriş Tarihi: 08.10.2023
18:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
18:03
Halk arasında alış, akdilen, aluç, kuş yemişi veya ekşi muşmula olarak da bilinen alıç sirkesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen bu yabani bitkinin değerli bir yan ürünüdür. Organik doğası ve sayısız faydası, alıç sirkesini mutfaklarda sıkça kullanılan bir malzeme haline getiriyor. Alıç sirkesi üretimi için uygun bir ortam yaratıldığında, pH değeri düzenlenir ve sonuçta sağlık için birçok fayda sunan bir ürün elde edilir. Hem lezzeti hem de sağlık yararlarıyla öne çıkan alıç sirkesi, mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.
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ALIÇ SİRKESİ NE İŞE YARAR?
C vitamini, polifenoller ve Ca, P, K, Mg, Fe mineralleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan alıç sirkesi, vücuda sağladığı faydalarıyla biliniyor. Hipertansiyondan bakteri enfeksiyonlarına, obeziteden siyah noktalara kadar çok geniş bir alanda vücuda fayda sağlıyor. Alıç sirkesinin saymakla bitmeyen faydaları vücut sağlığı için bir tedavi aracı olarak değil tedavi destekleyici olarak kullanılıyor.
ALIÇ SİRKESİ NASIL TÜKETİLİR?
Alıç sirkesi meyveden üretildiği için yemeklerle birlikte kullanıldığında her damak tadına uygun olmayan tatlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle alıç sirkesinin daha çok sade haliyle tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ancak yeni tatlara ve farklı lezzetlere açıksanız alıç sirkesini salatalarda ve mezelerde kullanabilirsiniz. Alıç sirkesinin alkali oranı yüksek gıdalarla tüketilmesi ise tavsiye edilmiyor.
ALIÇ SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?
Zayıflama için alıç sirkesi kullanmanın birçok faydası bulunuyor. Elbette tek başına alıç sirkesini tüketmek kilo vermeye yardımcı olmasa da metabolizma hızlandırıcı özelliğiyle yağ yakımını ve ödem atımını kolaylaştırıyor. Bu yönüyle birçok diyet listesine ilk sıralardan giren alıç sirkesi, antioksidan özelliği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. A, B1, B2 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan alıç sirkesi besleyici ve sağlıklı bir diyet takviyesi olarak kullanılabilir. Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler ödem atımına destek olan bu doğal ürünü diyetisyen hekim kontrolünde tüketebilir.
ALIÇ SİRKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELER?
Cilt pigmentasyonunuzda bozulmalar olduğunu düşünüyorsanız mutlaka alıç sirkesini denemelisiniz. İçeriğindeki yüksek C vitamini ve antioksidanlarla cildinizdeki iz ve lekelerin geçmesini sağlayacak alıç sirkesi, cildin aşırı yağlanmasının da önüne geçiyor. Düzenli kullanımda ciltteki siyah nokta ve sivilce oluşumunu da yüksek oranda engelliyor.