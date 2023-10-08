Vücutta virüs bırakmıyor! Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili! 

Halk arasında alış, akdilen, aluç, kuş yemişi veya ekşi muşmula olarak da bilinen alıç sirkesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen bu yabani bitkinin değerli bir yan ürünüdür. Organik doğası ve sayısız faydası, alıç sirkesini mutfaklarda sıkça kullanılan bir malzeme haline getiriyor. Alıç sirkesi üretimi için uygun bir ortam yaratıldığında, pH değeri düzenlenir ve sonuçta sağlık için birçok fayda sunan bir ürün elde edilir. Hem lezzeti hem de sağlık yararlarıyla öne çıkan alıç sirkesi, mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.