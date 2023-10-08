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Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!

Uçuk, sıkça hafife alınan bir ağız yarası gibi görünebilir. Uzmanlar, bu küçük sorunun bazen daha büyük sağlık sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyarıyorlar. Genellikle ağrılı ve kaşıntılı bir şekilde kendini gösteren bu bakteri türü, çoğu zaman kendiliğinden iyileşse de, neden tekrarladığını anlamak vücudunuzun genel sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sunabilir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 17:06
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Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!

Uçuklar genellikle dudakta veya ağız çevresinde oluşan, herkesin hayatının belirli bir döneminde karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu rahatsızlığın temel sebebi, herpes simpleks virüsü (HSV-1) adı verilen bir virüstür. HSV-1, ağrılı kabarcıklar veya ülserler şeklinde kendini gösteren uçuklara neden olur. Aslında, bu virüs yetişkinlerin yaklaşık yarısında bulunur ve hayat boyunca tekrarlayabilen bir viral enfeksiyona yol açar.

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Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!

Halk arasında sıkça "korku" ile ilişkilendirilen uçuk, tıp dilinde herpes virüsü olarak adlandırılır. Genellikle ağrılı ve içi kabarcık dolu lezyonlarla karakterize edilen bu viral enfeksiyon, oldukça bulaşıcıdır. Herpes Simpleks tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki türü bulunur. Bu enfeksiyonlar, hormonel değişiklikler, bağışıklık sistemi zayıflığı, ateşli enfeksiyonlar veya aşırı güneşe maruz kalma gibi faktörlerle tekrarlayabilir. Uzmanlar, bağışıklık sistemi sağlıklı olan bireylerde herpes enfeksiyonlarının genellikle kendiliğinden iyileştiğini belirtirler. Ancak, uçukların iyileşme sürecini hızlandırmak isteyenler için doktor tavsiyesiyle oral ilaç tedavileri de uygulanabilir. Ayrıca, yılda altı kezden fazla tekrarlayan uçuk sorunu yaşayan hastalarda, baskılama tedavisi olarak bilinen yöntem kullanılmaktadır.

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Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!

Tıbbi kaynaklara göre, herpes simpleks virüsü genellikle yakın temas veya cinsel aktivite gibi temas yoluyla insandan insana bulaşır. Bu virüs, dudak ve yanak mukozasındaki epitel hücrelerine yerleşerek içi sıvı dolu kabarcıklar oluşturur, bu kabarcıklar birkaç gün sonra patlayarak dudak dokusunda küçük kırmızı ülserlere dönüşürler. Dr. Aytaç Karadağ, uçuğun nedenlerinden birinin çinko, B kompleks vitaminleri veya C vitamini eksikliği olabileceğini belirtiyor.

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Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!

EV YAPIMI UÇUK TEDAVİSİ

ELMA SİRKESİ

2019'da yapılan bir araştırmaya göre birçok kişi, bakteri, virüs ve diğer mikroplarla savaşma özelliği nedeniyle elma sirkesini tedavi olarak kullanıyor. Bununla birlikte, saf elma sirkesi uçuk üzerine doğrudan uygulanamayacak kadar yoğundur ve cildinizi ciddi şekilde tahriş edebilir. Kullanmadan önce seyrelttiğinizden emin olun ve ardından günde yalnızca bir veya iki kez uygulayın.

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Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!

UÇUCU YAĞLAR

Çalışmalar, bitki bileşikleri içeren konsantre yağlar olan çeşitli esansiyel yağların, uçuklara neden olan herpes simpleks virüsüne karşı yayılmayı önleyici etkilere sahip olduğunu bulmuştur.

Araştırma sınırlı olsa da, 2015 yılında yapılan bir araştırma, çeşitli esansiyel yağların herpes virüsünün viral çoğalmasını yavaşlatabileceğini veya önleyebileceğini, böylece uçukların iyileşmesine ve önlenmesine yardımcı olduğunu buldu.

Bu çalışmaya ve 2007'deki başka bir eski araştırmaya göre, aşağıdaki esansiyel yağlar herpes virüsüne karşı antiviral etkiler gösteriyor: