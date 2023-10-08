Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!

UÇUCU YAĞLAR

Çalışmalar, bitki bileşikleri içeren konsantre yağlar olan çeşitli esansiyel yağların, uçuklara neden olan herpes simpleks virüsüne karşı yayılmayı önleyici etkilere sahip olduğunu bulmuştur.

Araştırma sınırlı olsa da, 2015 yılında yapılan bir araştırma, çeşitli esansiyel yağların herpes virüsünün viral çoğalmasını yavaşlatabileceğini veya önleyebileceğini, böylece uçukların iyileşmesine ve önlenmesine yardımcı olduğunu buldu.

Bu çalışmaya ve 2007'deki başka bir eski araştırmaya göre, aşağıdaki esansiyel yağlar herpes virüsüne karşı antiviral etkiler gösteriyor: