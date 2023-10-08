08 Ekim 2023, Pazar
Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!
Uçuk, sıkça hafife alınan bir ağız yarası gibi görünebilir. Uzmanlar, bu küçük sorunun bazen daha büyük sağlık sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyarıyorlar. Genellikle ağrılı ve kaşıntılı bir şekilde kendini gösteren bu bakteri türü, çoğu zaman kendiliğinden iyileşse de, neden tekrarladığını anlamak vücudunuzun genel sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sunabilir. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 17:06
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