45 yaşında bile 25 yaşında görünmenin sırrı! 1-2 damlası yeterli: E vitamini, kolajen, omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri içinde yok yok! 

YAŞLANMA KARŞITI EN ETKİLİ DOĞAL YAĞ

Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız üzüm çekirdeği yağı tam size göre. Bu yağı düzenli kullanarak her yaşta genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Üzüm çekirdeği yağı içerisindeki E vitamini ile cildi onarır. Cilde nem depolar. Cildin kurumasını ve hasar görmesini engeller. Güçlü bir nem kaynağı olan üzüm çekirdeği yağı kırışıklıklar üzerinde de etkili.

Hücre yenileyici özelliği ile cildin kırışmasını engeller. Üzüm çekirdeği yağı cilt tarafından çok kolay emilen bir doğal yağdır. Cildin sarkmasını engeller ve cildi sıkılaştırır. Hassas, alerjik ve akneye meyilli bir cildiniz yoksa üzüm çekirdeği yağını yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinine dahil edebilirsiniz.