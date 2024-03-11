Vücudumuzdaki ’Yeniden başlat’ tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...

Çin'de bu nokta "uzun ömür noktası" olarak bilinirken, Japonya'da ise "yüz hastalıklarının noktası" olarak adlandırılmaktadır. Zu San Li noktası, diz kapağının biraz altında yer alır ve vücudunuzda bu noktaya düzenli olarak masaj yapmak, sağlığınızı korumak için etkili bir yöntem olabilir.