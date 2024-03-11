11 Mart 2024, Pazartesi
Vücudumuzdaki 'Yeniden başlat' tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...
Uzak Doğu ülkelerinde yaşayan insanlar uzun yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelen ilginç tedavi yöntemlerinden biri ise Çin'de 'uzun ömür noktası' olarak bilinen Zu San Li noktası... Efsaneye göre, Zu San Li'nin babasının önerisiyle her gün bu noktaya masaj yapmasıyla onlarca imparatorun doğumundan ölümüne kadar uzun bir ömre sahip olduğu söyleniyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:51
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