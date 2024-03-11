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Vücudumuzdaki 'Yeniden başlat' tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...

Uzak Doğu ülkelerinde yaşayan insanlar uzun yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelen ilginç tedavi yöntemlerinden biri ise Çin'de 'uzun ömür noktası' olarak bilinen Zu San Li noktası... Efsaneye göre, Zu San Li'nin babasının önerisiyle her gün bu noktaya masaj yapmasıyla onlarca imparatorun doğumundan ölümüne kadar uzun bir ömre sahip olduğu söyleniyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:51
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Vücudumuzdaki ’Yeniden başlat’ tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...

Uzun ve sağlıklı bir yaşam, birçok insanın hayali. Son zamanlarda, uzun yaşamın sırrını araştıranlar, Çin İmparatoru Song'un huzuruna getirilen yaşlı adam Li'nin anlattıklarıyla ilgileniyorlar. Babasından çok önemli bir bilgi alan Zu San Li vücutta yeniden başlat tuşu olarak bilinen noktaya masaj yapmanın inanılmaz fayda sağladığını keşfetti.

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Vücudumuzdaki ’Yeniden başlat’ tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...

Zu San Li noktasına baskı uygulamak, yenilenme ve iyileşme etkisi yaratabilir ve yaşlanmayı önleyebilir. Bu noktaya yapılan masajın sağladığı faydalar arasında kan basıncının dengelemesi, sağlıklı sindirim sistemi, içsel denge sağlanması ve böbrek üstü bezlerinin çalışmasına katkı sağlama gibi etkiler bulunmaktadır.

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Vücudumuzdaki ’Yeniden başlat’ tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...

Çin'de bu nokta "uzun ömür noktası" olarak bilinirken, Japonya'da ise "yüz hastalıklarının noktası" olarak adlandırılmaktadır. Zu San Li noktası, diz kapağının biraz altında yer alır ve vücudunuzda bu noktaya düzenli olarak masaj yapmak, sağlığınızı korumak için etkili bir yöntem olabilir.

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Vücudumuzdaki ’Yeniden başlat’ tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...

Vücudumuzdaki Zu San Li noktası, diz kapağının biraz altında bulunur.

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Vücudumuzdaki ’Yeniden başlat’ tuşu orasıymış! 100 hastalığa faydası var...

DİZİNİZİN 3 PARMAK ALTINDA

Bu noktayı doğru bir şekilde tespit etmek için elinizi parmaklarınız aşağı yönde gelecek şekilde aynı dizinizin üstüne yerleştirin ve avuç içi dizinizi kapsasın.