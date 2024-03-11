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Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
Ramazan aylarında, gün boyunca yaşanan susuzluk hissi, iftardan sahura kadar olan süreçte beslenme alışkanlıklarının önemini ortaya koyuyor. Tükettiğiniz besinlerin su dengesini etkileyerek, susama hissini artırabileceği gibi, doğru seçilen gıdalarla bu hissi en aza indirebilirsiniz. İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce verdiği tariflerden biri, bu zorluğa karşı etkili bir çözüm sunuyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 08:12Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 08:59