Ramazan’da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina’nın Çay Tarifi

"DEMİRHİNDİ: OSMANLI MUTFAĞININ GİZLİ HAZİNESİ"

Demirhindi, günümüzde pek duyulmayan ancak Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bir bitkidir. Özellikle şerbet tarifleriyle meşhur olan demirhindi, Osmanlı döneminde yemeklerden salatalara, hatta turşulara kadar geniş bir kullanım alanına sahipti. Aynı zamanda reçel ve şerbet yapımında da sıkça tercih edilen bu bitki, Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi bölgelerin mutfaklarında da sıkça kullanılmaktadır.